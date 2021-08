El fin del mundo no es como en las películas

El informe sobre el "código rojo para la humanidad" del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) se produce poco después de meses de devastadores fenómenos meteorológicos en todo el mundo. Nuestras portadas han estado dominadas por fotos que parecen sacadas de una película: imágenes de equipos heroicos que luchan contra los incendios forestales contra un cielo anaranjado brillante, de aviones que arrojan agua y retardadores de fuego, automóviles que se hunden en las calles inundadas y edificios destruidos.

Una imagen, la de un ferry que transportaba a los evacuados de la isla griega de Evia, rodeado de fuego, indefenso y en medio de una crisis, hizo comparaciones con las escenas del ferry en la nueva versión de 2005 de La guerra de los mundos. En la película, la gente se subió a un transbordador de vehículos en un intento desesperado por escapar de la invasión extraterrestre.

New Articles La energía nuclear no es tan mala como crees, podría ayudar al planeta

En Grecia, el ferry hizo un aterrizaje seguro y se contabilizó a todos los pasajeros. Pero en la película, pocos, salvo los protagonistas, sobrevivieron a ese momento. Si bien War of the Worlds termina felizmente, con las formas de vida extraterrestres que habían devastado el mundo sucumbiendo a su vulnerabilidad a los microbios en la Tierra, las imágenes de Grecia son solo una escena de una historia para la que el final aún no está completamente escrito.

Puede parecer frívolo comparar esos momentos con películas, pero estas comparaciones juegan un papel importante para ayudarnos a comprender y dar sentido a momentos particulares de la historia. Como todas las obras de arte, las películas revelan mucho sobre el zeitgeist social y político en el que se conciben y producen, actuando a menudo como lentes de aumento para las esperanzas y ansiedades de la humanidad.

La investigadora de psicoanálisis Vicky Lebeau ha señalado que las películas pueden revelar los deseos y temores de las sociedades que las ven. Lo hemos visto en películas de ciencia ficción, como Invasion of the Body Snatchers y The Day the Earth Stood Still, que florecieron durante la guerra fría, inspiradas en la carrera espacial y la carrera armamentista.

La proliferación de películas de desastres de gran éxito justo antes del cambio de milenio (Twister, Dante's Peak, Armageddon, Deep Impact, por nombrar algunas), se alimentó de las teorías de que el mundo terminaría cuando entramos en el año 2000. Y tampoco Accidente que durante los primeros meses de la pandemia de COVID las películas más vistas en línea fueron Contagio, Brote y 28 días después, todas las cuales representan grados de apocalipsis pandémico.

A través de estas historias, los directores nos han ofrecido una visión fascinante pero aterradora de cómo podría ser el fin del mundo. Podría ser causado por zombis (Walking Dead, Soy leyenda, Shaun of the Dead), muerte biológica (Children of Men, Logan's Run), cambio climático (The Day After Tomorrow, Snowpiercer, Flood), accidente nuclear o guerra (Dr . Strangelove), o profecía antigua (2012).

Impacto Profundo, otra cinta apocalíptica / Cortesía | Paramount pictures

Sin embargo, ninguno de estos son relatos verdaderamente del fin del mundo. Las películas apocalípticas y postapocalípticas comienzan con el riesgo de destrucción total, pero la mayoría de las veces, después del evento catastrófico de la historia, regresa una forma de normalidad: se restablece el equilibrio en el mundo y la vida puede avanzar una vez más. Esta forma de contar historias acerca estas películas al verdadero significado del apocalipsis.

La raíz de la palabra "apocalipsis" proviene del término griego antiguo αποκαλύπτειν (apokalýptein), que se traduce aproximadamente como "desvelar" o "revelar". La implicación es que la casi destrucción de la ciudad o el planeta permite una nueva comprensión, un cambio en las prioridades y una nueva forma de ver el mundo, o una existencia renovada y mejor

Las escenas de inundaciones e incendios que llenan nuestros programas de noticias se hacen eco de las que vemos en las películas. Pero para que sean verdaderamente apocalípticos, en lugar de un mero fin del mundo, deben revelarnos algo. Mientras observamos cómo se desarrollan los eventos del mundo real, el informe del IPCC deja en claro lo que revelan: que los humanos han cambiado el clima y estamos en una trayectoria para hacer que gran parte de nuestro entorno sea inhabitable. Pero a diferencia de las películas, no todo el mundo se salvará en 90 emocionantes minutos.

Al comparar la realidad con las películas, buscamos la esperanza de renovación que nos brindan estas narrativas apocalípticas y postapocalípticas. Sin embargo, en última instancia, son ficción. Si bien ensayar el fin del mundo a través del cine puede exorcizar los miedos, al mismo tiempo pueden habernos insensibilizado, adormeciéndonos con una falsa sensación de seguridad de que todo irá bien al final y de que somos inmortales.

Si nuestro propio apocalipsis es una película en tres actos, entonces los últimos 200 años de daños ambientales han sido el escenario, la exposición. Estamos ahora en el momento del enfrentamiento. Todos, como protagonistas principales, debemos afrontar la realidad de lo que nos rodea. Si no es así, el tercer acto, la resolución, puede que no sea el final que esperamos. Como advirtió el filósofo francés Jacques Derrida: “el fin se acerca, pero el apocalipsis es longevo”.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mundo

CDMX