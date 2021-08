¿Cuánto cuesta el agua en la CDMX?

En México, el cobro de las tarifas por el abastecimiento de agua depende de criterios geográficos, así como de cuestiones técnicas para llevarla hasta los hogares. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) tiene una metodología compleja para cobrar sus servicios, que dependen de los metros cúbicos consumidos, pero también de la manzana donde se ubique el inmueble para ofrecer un subsidio.

Para ello, las autoridades dividieron los inmuebles donde se abastece en tres tipos: Uso doméstico, no doméstico y mixto. Para este trabajo sólo se consideró el uso doméstico.

Además, la Ciudad de México contempla un subsidio para la población, que depende de la cantidad de agua que se consume y de la ubicación donde se encuentre la vivienda.

La ubicación de las manzanas está catalogada en cuatro tipos: Popular, baja, media y alta, siendo las colonias, pueblos y barrios de menor poder adquisitivo a los que se les da mayor subsidio.

Por ejemplo, en la colonia Malinche, de la alcaldía Gustavo A. Madero, que es considerada una zona baja, una familia que gastó 30 mil litros bimestrales pagó 107 pesos, ya con subsidio, es decir: .00355 centavos por litro.

En contraparte, una casa en la colonia Campestre Coyoacán, en la alcaldía Coyoacán, considerada como zona alta, utilizó 21 mil 900 litros en el mismo periodo, y pagando, ya con su descuento, 377 pesos, es decir: .0172 centavos por litro.

PAGAN MÁS LOS QUE MÁS TIENEN

En enero pasado, Sacmex informó que 165 colonias de ocho alcaldías de la ciudad -Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan- pagarían 35 por ciento más de la cuota establecida en toda la ciudad si consumían más de 60 mil litros al bimestre.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum consideró que en estas colonias -las de mayor plusvalía en la ciudad- era necesario fomentar el ahorro del líquido y por ello puso un límite de costos.

Foto: Laura Lovera

SIN AGUA, PERO CON PIPAS

En contraste con esas zonas, Iztapalapa tiene 72 colonias en las que escasea o no llega el agua a través de la red hídrica, sino por medio de pipas, y por ello no pagan por un servicio que no tienen. Dicha condonación se aplica sólo durante 2021.

Por ejemplo, una familia de la colonia San Andrés, en Tlalpan, destina mil 200 pesos mensuales para el pago de una pipa de 10 mil litros agua, lo que se traduce en un promedio de .012 centavos por litro de agua.

Sin embargo, la alcaldía Tlalpan asegura que más de 10 pipas de 10 mil litros se distribuyen de manera diaria para solucionar el desabasto de agua y que estas pueden solicitarse de manera gratuita.

Según el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A. C. Agua en México, “el rezago en la actualización y el cobro de tarifas se ve reflejado en un bajo mantenimiento de la infraestructura hidráulica, lo cual provoca fugas en las que se pierde casi 45 por ciento del agua que se transporta en todo el país. También contribuye a que no se dé un tratamiento adecuado a las aguas residuales que se vierten directamente en ríos, lagos o barrancas y contaminan los ecosistemas”.

Además, indica que “el rezago en las tarifas de agua en ocasiones fomenta el desperdicio e impide su aprovechamiento sustentable”.

Y LOS GARRAFONES

Otra de las opciones para tener agua en la CDMX, es a través de las purificadoras particulares. Por ejemplo, en los locales de colonias de la zona Oriente de la Ciudad de México, la venta de garrafones de agua al menudeo está por arriba de los 19 pesos, lo que se traduce en .095 centavos por cada litro.

Una variante de este tipo de negocios son las ventanas de llenado automático con tres medidas a ofrecer: Medio litro a tres pesos, 10 litros a cinco pesos y de 20 litros por 10 pesos, es decir, a 2 pesos por litro en promedio.

Finalmente se encuentran las opciones de garrafones sellados, cuyo precio fluctúa entre los 30 y los 39 pesos, dependiendo de la marca y de la zona donde se venda, y el agua embotellada, cuyos precios son los más altos por litro, partiendo desde los 3.90 hasta los 8.50 pesos por litro en promedio.

