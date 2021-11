El Salvador se resiste al bitcoin

San Salvador.- Aún no está claro si el bitcoin ha llegado a la capital salvadoreña para quedarse. Marchas, protestas y negatividad, la criptomoneda es mal vista por la sociedad, pero prácticamente necesaria para el gobierno.

En El Salvador, la vida continúa pese a que los mandatarios ya dieron el anuncio del bitcoin como moneda oficial. Poco a poco los establecimientos se abren a la idea que se les impuso en las leyes salvadoreñas.

La forma de cobrar las nuevas monedas depende de una aplicación. No depende de ningún banco nacional o cualquier otra situación financiera, simplemente es la aplicación que los de arriba aprobaron.

La forma de vivir de la nueva manera sólo depende del famoso Dui, lo equivalente a la credencial para votar en México. Darse de alta es complejo. Sólo se necesita del documento y una fotografía que la propia aplicación pide. Y aunque el Dui supuestamente sería muy personal, la forma en la que los salvadoreños comprueban cualquier situación de contratación incluye una fotografía, así que cualquiera podría tener el de otra persona. Las estafas están a la vuelta de la esquina.

El gobierno cuscatleco comenzó la nueva realidad con un regalo para su gente. Al darse de alta con la aplicación, 30 dólares en bitcoins eran regalados a los usuarios. Muchos los tomaron, otros cuantos ni se molestaron y algunos más intentaron, pero no se les dio de alta por los primeros fraudes, generados desde el día 7 de septiembre, fecha en la que entró en vigor la aprobación que el 8 de junio estableció el presidente Nayib Bukele.

En la sociedad, el tema es mal visto. “El salvadoreño es experto en experimentar, no siempre sale bien, por eso no me extraña”, se rumorea en la calle, donde la gente prefiere cargar dólares como siempre y no pagar con la aplicación.

Es en las partes más populares, donde los establecimientos que no pertenecen a una cadena se han abierto al bitcoin / Foto: Luis Garduño, Enviado especial

LAS ZONAS

Como en toda ciudad, la gente más humilde y los de mayor dinero suelen vivir en distintas zonas de la ciudad. La geografía en San Salvador también rige en dónde se utiliza el bitcoin o no. Las zonas de alta, por extraño que parezca, todavía no aceptan la criptomoneda. Concretamente en el restaurante mexicano que se encuentra en la zona rosa de la capital cuscatleca, el tema fue tocado con mucha cautela.

“Mientras a mi no me digan nada, seguimos cobrando normal”, dijo Doris, la encargada de Donkeys, uno de los muchos restaurantes mexicanos en el territorio centroamericano.

“Los dueños no han dicho nada, sé que está aprobado el tema y que en otros lugares ya la aceptan, pero aquí, te digo, hasta que no me digan nada, yo tengo que cobrar como siempre, con dólares”, agregó.

Es en las partes más populares, donde los establecimientos que no pertenecen a una cadena se han abierto al tema del bitcoin. Las peluquerías, barberías e incluso uno que otro mercado le dieron la bienvenida, no por gusto, sino por una situación de pérdida y ganancia de clientes.

“No es que nos guste, pero si tienes y el cliente quiere, debemos de tenerla para que consuma acá”, dijo Marvin, dueño de una barbería.

“No es que uno quiera quitarle clientes a los demás, pero no sabes hasta dónde puede llegar a pedir alguien el bitcoin. Lo que sí sucede es que casi nadie lo toma con seriedad, acá, la mayoría, pagan con dólares, normal, pues”, admitió.

Las tienditas son escasas. En El Salvador el mantenimiento de una miscelánea es complicado, aunque en el centro, la cosa es diferente. Algunos abren durante más de 12 horas al día y la nueva forma de pago, es aceptada a media. “Es que no es una cosa que nosotros queramos, la ley lo dice claramente, debemos de aceptarlo”, dijo Mario, dueño de un comercio cerca del Salvador del Mundo.

“Es que no sé mucho, yo abrí mi cuenta y cuando alguien necesite comprar cualquier cosa, estaré listo. El dólar es algo que no se va a ir de un día a otro, espero no se vaya nunca, pero por ahora, soy de los pocos en esta zona que acepta, aunque no me ha generado las ganancias que con el dólar”, afirmó.

OTRAS APLICACIONES

Uber tiene relativamente poco tiempo en El Salvador. La aplicación más famosa de transporte, tanto de comida como de personas, no ha ingresado al pago con bitcoin.

Un conductor que prefirió permanecer anónimo, dejó en claro el tema. “No sabemos nada, no ha llegado ni siquiera un reporte o algo que nos digan desde Uber, nosotros seguimos de la misma forma, pero no creo que entre acá, de aplicación a aplicación parece difícil que nos paguen así, porque no depende de Uber, si no de cómo se pagaría, directo al chofer, no creo que llegue pronto”, dijo.

Al intentar contactar a un ejecutivo del suministro de transportes en el país centroamericano, la respuesta fue nula.

EL FUTURO

La inclusión del bitcoin en El Salvador, al momento, es un fracaso, pues se pueden ver fraudes de identidad y pocos establecimientos que lo aceptan, aunque el gobierno haya regalado 30 dólares en la criptomoneda.

En la actualidad, muchos salvadoreños prefieren intercambiar el saldo y cobrar los billetes verdes en un cajero para después olvidarse por completo de la aplicación.

El futuro dirá cómo se adaptarán los cuscatlecos a la nueva forma de pago, pero al momento, la moneda está en el aire.

