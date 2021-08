Evacuan escuelas en Tennesse tras alerta de tirador activo

La escuela preparatoria Volunteer High School, en el condado de Hawkins, Tennessee, decidió cerrar sus puertas este martes tras el informe de un tirador activo dentro del plantel.

Los hechos sucedieron al rededor de las 8:00 horas de esta mañana, por lo que los agentes de seguridad respondieron inmediatamente y comenzaron a registrar la escuela.

Sin embargo, las autoridades indicaron que por ahora no se ha logrado identificar al sospechoso, aunque el resto de las escuelas del condado también fueron evacuadas.

Aunado a ello, los servicios de ambulancia indicaron que ya existen varias unidades a las afueras del lugar.

HAPPENING NOW: School buses filled with students escorted by law enforcement agencies are leaving Volunteer High School.



Armed law enforcement personnel are on the buses with students. pic.twitter.com/zDfNBloNuu — Olivia Bailey (@OliviaBaileyTV) August 10, 2021

“Ha habido una situación de emergencia en Volunteer High School”, dijo el Distrito Escolar de Hawkins Co. en un comunicado en Facebook.

“Nuestra mayor preocupación en este momento es por la seguridad de nuestros estudiantes y personal; por favor, manténgase alejado del área para permitir que el personal de emergencia y las fuerzas del orden accedan al área ", expresó.

Asimismo, los funcionarios de la escuela instaron a las personas a no acudir a la escuela. Por el contrario, aconsejaron a los padres r a la Armería de la Guardia Nacional de Mount Carmel, pues los estudiantes serían transportador en autobús hasta dicho lugar.

Además, las autoridades pidieron a las personas no llamar al 911 a menos que realmente tengan otra emergencia.