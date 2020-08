Explosión en Beirut parece un ataque con bomba: Trump

La explosión en Beirut, que las autoridades locales atribuyeron a un cargamento de nitrato de amonio, fue en realidad un "ataque" con "algún tipo de bomba", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Parece un ataque espantoso", afirmó Trump en rueda de prensa al referirse a la explosión de este martes en el puerto de Beirut que ha dejado al menos 63 muertos y más de 3 mil heridos que tienen colapsados los hospitales de la capital libanesa.

"Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir que lo fue (un ataque). Esto no fue un suceso tipo una explosión industrial", prosiguió el mandatario de Estados Unidos, contradiciendo así la versión de las autoridades locales.

"Esto parece que fue, según ellos (los generales), lo sabrán mejor que yo, pero parece que piensan que fue un ataque, fue algún tipo de bomba", añadió Trump.

Una gran explosión asoló este martes Beirut dejando decenas de muertos y miles de heridos en un momento en el que el país vive una de sus peores crisis económicas desde el final de su guerra civil en 1990.

El primer ministro libanés, Hasan Diab, reveló en una reunión con el presidente de la república, Michel Aoun, que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas que llevaba seis años en un almacén sin custodiar fue la causa de la explosión.

Diab prometió en un breve discurso televisado que los responsables de la gran explosión van a "pagar el precio", ya que "esta catástrofe no pasará sin responsabilidades".

Imágenes difundidas en las redes sociales del momento de la explosión muestran una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo de Beirut y una fuerte onda expansiva provocando numerosos daños materiales.

