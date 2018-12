Francia pide a Trump no interferir en su política interna

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, pidió este domingo al presidente estadounidense Donald Trump no interferir en la política interna francesa, tras una serie de tuits sobre las protestas en Francia.

"Le digo a Donald Trump y el presidente de la República (Emmanuel Macron) le dice también: no tomamos partido en los debates estadounidenses, déjenos vivir nuestra vida como nación", declaró Le Drian en una entrevista televisiva.

🗣 @JY_LeDrian sur les tweets de @realDonaldTrump sur le #8Decembre: «Il faut faire attention aux propos. Il n'est pas suivi majoritairement par les américains sur sa rupture avec l'Accord de Paris.»



👉 https://t.co/UpJ4V6lKim #LeGrandJury pic.twitter.com/EMvac4NzW7 — Le Figaro (@Le_Figaro) 9 de diciembre de 2018

Donald Trump escribió el sábado que París vivía "un día muy triste" tras nuevas manifestaciones de los "chalecos amarillos", un movimiento desestructurado y sin líder que representa sobre todo a la población de clase modesta, que considera que la política social y económica de Macron beneficia a los ricos.

"Manifestaciones y disturbios en toda Francia" tuiteó Trump. Los manifestantes "gritan 'Queremos a Trump'. Amo a Francia", escribió el inquilino de la Casa Blanca.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de diciembre de 2018

El jefe de la diplomacia francesa negó que haya este tipo de reivindicaciones en las protestas que sacuden a Francia desde hace tres semanas.

La relación entre Macron y Trump se ha degradado en las últimas semanas. A su regreso de las conmemoraciones del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en la capital francesa, el presidente estadounidense se burló de la pérdida de popularidad de su homólogo francés.

El ministro francés de Relaciones Exteriores también se refirió al ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, que critica regularmente a Macron.

"Él (también) se enfrenta a dificultades en este momento, manifestaciones de decenas de miles de personas sobre el proyecto (ferroviario) Lyon-Turín. Cada cual con sus dificultades, que cada uno respete al otro", añadió.