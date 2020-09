Honduras, en alerta por tormenta tropical Nana

Honduras está en alerta ante el avance hacia sus costas del Caribe de la tormenta tropical Nana, con pronósticos de convertirse en huracán y de provocar fuertes lluvias, crecidas de ríos e inundaciones, anunciaron fuentes oficiales.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a cargo de la protección civil, declaró "alerta verde" (preventiva) en los departamentos de Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Cortés, Yoro y Olancho, en el norte y este del país.

➡️ El mundo, en alerta por huracanes, tormentas y lluvias

El jefe de Meteorología, Francisco Argeñal, informó a medios locales que Nana se acercaba a la costa hondureña con vientos de 90 km/h, provocando bandas nubosas en Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Colón, Atlántida y Olancho.

5 AM EDT Wednesday, September 2 Key Messages for Tropical Storm #Nana. Tropical storm and hurricane conditions are expected to reach Belize tonight. https://t.co/cIkbkXGenO pic.twitter.com/Kj9918kmhi — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2020

Añadió que los pronósticos eran de que la tormenta se convirtiera en huracán categoría 1 en la escasa Saffir Simpson, al superar los vientos de 117 km/h, con efectos de crecidas de ríos hasta provocar inundaciones.

La tormenta apunta a que podría tocar tierra en Belice.

➡️ Huracán Laura deja al menos 14 muertos en EU

Según los pronósticos, lluvias se extenderían el jueves al centro del país, incluida Tegucigalpa, así como el sur y oeste del país.

Honduras sufrió recientemente la peor sequía de las últimas décadas. Las autoridades racionaron el servicio de agua al millón de habitantes de la capital debido a que el nivel de los dos pantanos que la abastecen, con con capacidad para almacenar más de 40 millones de metros cúbicos de agua, bajaron de su nivel mínimo.

Las lluvias que caen desde mayo llenaron los dos embalses.