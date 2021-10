Joe Biden celebra plan e inversión histórica para combatir cambio climático

Durante su intervención en la cumbre de la ONU sobre cambio climático COP26, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden celebró una plan para mitigar el cambio climático que presentó ante su Congreso, el cual tiene prevista una inversión de 1.75 billones de dólares en gastos sociales y ambientales.

"Es un marco que creará millones de empleos, hará crecer la economía, invertirá en nuestra nación y nuestra gente, convertirá la crisis climática en una oportunidad y nos pondrá en un comino no solo para competir, sino para ganar la competencia económica para el siglo XXI"

Durante un mensaje desde la Casa Blanca, Biden señaló que falló en su objetivo inicial de asegurar una votación en el Congreso antes de su llegada a la cumbre de la ONU sobre cambio climático.

Según lo señalado por el presidente estadounidense con su inversión se podrán reducir la contaminación climática y generar más de una gigatonelada, o mil millones de toneladas métricas, de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, ello para el 2030.

"Esto es 10 veces más grande que cualquier legislación climática en la historia de Estados Unidos", señaló el mandatario.

"Este marco también - continúo el presidente - hace la inversión más significativa para enfrentar la crisis climática, más allá de cualquier otra nación avanzada en el mundo”.