Medios internacionales se unen para celebrar el World News Day

Para celebrar el Día Mundial de las Noticias (World News Day - WND) el 28 de septiembre, 30 medios internacionales, entre ellos Organización Editorial Mexicana (OEM), se unirán para publicar las historias que hay detrás de aquella información que tuvo impacto en el último año.

“Recibir las noticias nunca es fácil. Involucra mucho trabajo preliminar en el terreno, realiza muchas entrevistas con creadores de noticias y expertos, verifica los hechos, asegura que tenga las fuentes correctas y suficientes, profundizando para comprender los problemas para que pueda poner las cosas en el contexto adecuado ", afirma Warren Fernández, presidente del World Editors Forum y editor en jefe de The Straits Times y el grupo de medios de comunicación inglés, malayo y tamil (EMTM) de Singapore Press Holdings.

De esta manera se dará al público una mirada detrás de escena de cómo se lograron; noticias que van desde informes que exponen corrupción y estafas, hasta problemas de la sociedad actual.

"Eso es lo que hacen los periodistas en las redacciones profesionales. Y lo hacen contra una fecha límite y a través de plataformas de medios durante todo el día. Es un trabajo laborioso y que lleva mucho tiempo y requiere considerables recursos para hacerlo bien”, refiere Warren Fernández.

Asimismo, indicó que el objetivo del #WorldNewsDay es “celebrar el trabajo de los periodistas profesionales y las redacciones, y el papel fundamental que desempeñan en nuestras sociedades".

"Al dar un paso adelante para defender el buen periodismo, esperamos obtener apoyo público y confianza en los medios de comunicación, así como inspirar a nuestra sala de redacción a enfrentar el desafío de entregar las noticias y servir a su público", expresa.

Afirma que en un mundo que se está volviendo más complejo y polarizado, y con la proliferación de tantas noticias falsas, “el papel de las salas de redacción profesionales para ayudar a establecer los hechos y proporcionar la plataforma para debates sobrios y sensibles, es cada vez más crítico para el funcionamiento adecuado de la sociedad”.









¿Qué medios participarán?

Organización Editorial Mexicana (OEM) se encuentra entre las 30 redacciones que participan en la campaña.

Algunos de los primeros participantes son The Straits Times (Singapur), The Star y Bernama (Malasia), The Jakarta Post (Indonesia), Philippine Daily Inquirer y Manila Bulletin (Filipinas), The Bangkok Post (Tailandia) y Viet Nam News (Vietnam), en Asia.

JoongAng Ilbo y The Chosun Ilbo (Corea del Sur), South China Morning Post (Hong Kong), The Hindu, Hindu Business Line y The Quint (India), United Daily News (Taiwán), Tiso Blackstar (Sudáfrica) y Welad El Balad Media (Egipto) han confirmado su participación.

WND está siendo organizado por el World Editors Forum (WEF), la red para editores dentro de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA). Este último cuenta con 3,000 empresas de publicación de noticias y empresarios tecnológicos como sus miembros y su alcance se extiende a más de 120 países.

Con el apoyo de Google

La iniciativa WND cuenta con el respaldo de Google News Initiative, un proyecto de la plataforma global de Google para promover el periodismo de calidad.

El WND inaugural fue organizado por la Canadian Journalism Foundation (CJF) el 3 de mayo del año pasado, y el CJF lo celebró el 2 de mayo de este año.

El capítulo de Asia del WEF está encabezando los esfuerzos para incluir varias salas de redacción de Asia en la campaña global y se llevará a cabo el 28 de septiembre de este año para coincidir con el Día Internacional de la Unesco para el Acceso Universal a la Información.

Los medios participantes publicarán las historias en sus plataformas y páginas el 28 de septiembre. También aparecerán en el sitio www.worldnewsday.org

Más eventos

Se han organizado una serie de actividades para las celebraciones del 28 de septiembre.

El National Youth Achievement Award en Singapur realizará un concurso de fotografía para jóvenes bajo el tema My News. My Story, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de las noticias reales.

Los jóvenes que desean unirse necesitan enviar fotos de ellos mismos consumiendo noticias de la forma que prefieran. Para más detalles, visite el sitio web de WND. Los ganadores serán anunciados el 28 de septiembre.

WEF realizará el foro WND: Why It Matters sobre la importancia del periodismo de calidad en Singapur. Los periodistas compartirán sus historias, los editores y expertos organizarán un panel de discusión sobre buen periodismo y habrá una sesión sobre noticias falsas.

Para los espectadores digitales, habrá un programa WND en vivo en Youtube que se transmitirá desde los estudios ST. Contará con videos y contenido de las salas de redacción participantes y debates sobre el trabajo de los periodistas.