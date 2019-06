Parte del acuerdo entre México y EU no se ha revelado, insiste Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que parte del acuerdo migratorio anunciado con México la semana pasada aún no se ha dado a conocer, a pesar de los comentarios de altos funcionarios mexicanos.

A través de su cuenta de Twitter, Trump reiteró estar contento por el acuerdo alcanzado con México en materia de migración y aranceles, pero aseguró que no se ha revelado todo.

...Companies to come to the U.S.A and to get companies that have left us for other lands to come back home. We stupidly lost 30% of our auto business to Mexico. If the Tariffs went on at the higher level, they would all come back, and pass. But very happy with the deal I made,... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junio de 2019

"¡La parte más importante del acuerdo con México aún no ha sido revelada!", dijo el presidente en Twitter, sin ofrecer detalles.

....If Mexico produces (which I think they will). Biggest part of deal with Mexico has not yet been revealed! China is similar, except they devalue currency and subsidize companies to lessen effect of 25% Tariff. So far, little effect to consumer. Companies will relocate to U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junio de 2019

No es la primera vez que Trump asegura que se negociaron más cosas durante la reunión entre Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, y Marcelo Ebrar; el presidente aseguró el sábado que México se había comprometido a comprar "grandes cantidades" de productos agrícolas a los campesinos estadunidenses.

Sin embargo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró ayer durante la conferencia matutina y en la que explicó el acuerdo, que no se ocultaba nada.

Con información de Reuters