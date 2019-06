Periodista ruso sigue en arresto domiciliario tras polémica detención

Moscú.- El periodista ruso de investigación, Iván Golunov, acusado de intento de tráfico de drogas, se encuentra bajo arresto domiciliario hasta que se le dicte sentencia, luego de que fue detenido en el centro de Moscú tras una operación policial, que sus seguidores consideran una represalia por su trabajo.

Golunov, que ha investigado casos de corrupción de muchos funcionarios rusos en distintos niveles, fue detenido el pasado jueves en el centro de Moscú bajo la tenencia de droga y acusado de intentar vender cocaína y mefedrona. Además, según la versión oficial, Golunov guardaba en su mochila balanzas y material para fabricar estupefacientes.

An exasperated and exhausted-looking Ivan Golunov, a Russian investigative reporter, appeared in court today. He was formally charged with drug offenses that rights groups say are trumped-up. https://t.co/unYo4WMNL7 pic.twitter.com/x3Kb5Lje2g — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) 8 de junio de 2019

La ONG Agora aseguró que el periodista se encontraba hospitalizado, ya que presenta varias costillas rotas y una contusión cerebral. Además, afirma que se trata de pruebas creadas para incriminarle, destaca Euronews.

En tanto, varios periodistas protestaron en la puerta del juzgado, donde la madre de Golunov se mostró optimista y explico que, a su parecer, todo el proceso es beneficioso. Desde su punto de vista el conjuto de la sociedad rusa se ha mostrado unido ante una situación muy dura.

#IvanGolunov #FreeIvanGolunov pic.twitter.com/TAu7RTNzNg — Vi (@v_petrich) 8 de junio de 2019 #IvanGolunov #FreeIvanGolunov pic.twitter.com/TAu7RTNzNg — Vi (@v_petrich) 8 de junio de 2019

Un centenar de periodistas y activistas proderechos humanos protestaron contra la detención Golunov y casi tres mil han firmado una carta en su defensa. Golunov se enfrenta hasta a 15 años de prisión.

El reportero, de 36 años de edad, permanecerá en detención preventiva domiciliaria "por una duración de dos meses".