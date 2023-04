Hombre dispara contra joven afroamericano por equivocarse de casa: lo que sabemos del caso

Nuevamente, la indignación se ha propagado en Estados Unidos debido al caso de un adolescente afroamericano que resultó gravemente herido después de haberse equivocado de casa mientras intentaba recoger a sus hermanos menores.

Andrew Lester, un hombre blanco de 85 años y propietario de la casa donde ocurrió el incidente, fue puesto en libertad sin cargos después de 24 horas bajo custodia, lo que ha generado aún más controversia en el caso.

El joven, de tan solo 16 años, se encontraba en estado crítico después de ser atacado por el hombre en un tranquilo suburbio del estado de Misuri, en el centro-oeste de Estados Unidos.

La tía del adolescente, Faith Spoonmoore, creó una campaña de GoFundMe en la que destaca que su sobrino es un estudiante superdotado con el sueño de estudiar ingeniería química.

Un error casi mata a Ralph

El incidente ocurrió cuando Ralph Paul Yarl recibió dos disparos de un revólver a través de la puerta de cristal de una casa en Kansas City, Estados Unidos.

Yarl se encontraba en estado crítico después de ser alcanzado en la cabeza y en un brazo, mientras intentaba recoger a sus hermanos gemelos de la casa de un amigo.

El propietario de la casa, Andrew Lester fue acusado de agresión en primer grado y acción criminal armada, ambos delitos graves, y su fianza se ha fijado en 200 mil dólares.

El fiscal del condado de Clay, Zachary Thompson, informó que no parecía que se hubieran intercambiado palabras en el encuentro y que no se presentaron cargos por delitos de odio, ya que las leyes en Misuri conllevan penas menores en ese caso.

Sin embargo, la indignación por el incidente ha llevado a dos días de protestas en Kansas City, con manifestantes congregándose frente a la casa del sospechoso con consignas como "Las vidas de los negros están siendo atacadas" y "Levántate, contraataca", según se muestra en videos compartidos en internet.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también se pronunció sobre el tiroteo, tuiteando que "ningún niño debería vivir con miedo a ser disparado por llamar al timbre equivocado".

La familia de Yarl informó que el adolescente ha sido dado de alta del hospital y se está recuperando de las heridas.

El caso ha generado una amplia atención e indignación en la comunidad, resaltando la importancia de abordar la discriminación racial y la violencia armada en Estados Unidos. Las investigaciones sobre el incidente continúan en curso.

La historia del joven que fue víctima de un trágico error ha conmovido a la comunidad y ha generado un llamado a la justicia en este caso.

Un caso más de indignación por ataque racial en EU

Aunque los tiroteos mortales son comunes en el país, este caso ha suscitado especial atención debido a la larga historia de falta de rendición de cuentas por la violencia contra los afroestadounidenses.

Según el fiscal a cargo del caso, Lester, el propietario de la vivienda, enfrenta cargos de agresión y acción criminal, y podría enfrentarse a cadena perpetua en caso de ser declarado culpable. Sin embargo, los delitos de odio, que podrían estar relacionados con el hecho, no han sido presentados, lo que ha generado controversia en la comunidad.

La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden habló por teléfono con Yarl y expresó su deseo de una pronta recuperación. La jefa de la policía de Kansas City, Stacey Graves, reconoció los componentes raciales del caso, aunque la investigación todavía está en curso.

Además, otro caso similar ocurrió en el estado de Nueva York, donde una mujer de 20 años identificada como Kaylin Gillis fue mortalmente tiroteada por el propietario de una vivienda cuando se presentó con otras personas en una dirección equivocada al intentar encontrar la casa de un amigo. El propietario de la vivienda fue detenido y acusado de asesinato premeditado.

La situación ha puesto en evidencia la intersección de la raza y la violencia armada en el país, y ha dejado muchas incógnitas por resolver en torno a la motivación y las circunstancias que llevaron a este trágico suceso.