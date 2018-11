Trump atribuye a su influencia la "gran victoria" de las legislativas de EU

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, se arrogó hoy personalmente la "gran victoria" los resultados de las elecciones legislativas del martes, en las que los republicanos mantuvieron el control del Senado pero perdieron el de la Cámara de Representantes.



Aquellos que trabajaron conmigo en estas increíble elección de medio mandato, abrazando ciertas políticas y principios, lo hicieron muy bien. ¡Los que no lo hicieron, que digan adiós! Ayer fue una Gran Victoria, y bajo toda la presión de los medios de comunicación unos medios de comunicación horrendos y hostiles.

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018



En otro mensaje, reiteró sus ataques la prensa, a la que ha llamado de manera reiterada el "enemigo del pueblo".



A esos expertos y comentaristas que no nos dan el crédito merecido en esta gran Elección de Medio Mandato, recuerden dos palabras: ¡NOTICIAS FALSAS!





To any of the pundits or talking heads that do not give us proper credit for this great Midterm Election, just remember two words - FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

Trump, ofrecerá una rueda de prensa formal desde la Casa Blanca a las 11.30 hora local (16.30 GMT) para comentar los resultados de las elecciones legislativas.





Los demócratas ganaron oficialmente los 218 escaños suficientes para lograr la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos continúan con el control del Senado con al menos 51 escaños.