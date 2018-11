Trump presume un "tremendo éxito" en elecciones legislativas de EU

Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, presumió de un "tremendo éxito" en las elecciones legislativas de EU, a pesar de que según las proyecciones, los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes.

"Un tremendo éxito esta noche. ¡Gracias a todos!", escribió el mandatario en un escueto tuit.

La declaración de Trump llegó después de que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, asegurara que los resultados de los comicios de mitad de mandato han deparado "una buena noche" para Trump.



Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018

"Ahora mismo nos sentimos bien, ha sido una buena noche para el presidente hasta este momento", dijo Sanders en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

La portavoz se pronunció así antes de que las principales cadenas de televisión pronosticaran que, según la proyección de las principales cadenas de televisión, los demócratas habían arrebatado a los republicanos la mayoría de la Cámara de Representantes

Esas proyecciones de resultados parciales anticipan que el partido del mandatario ampliará el control del Senado.

Trump ha seguido los resultados desde la Casa Blanca con familiares y amigos, y Sanders subrayó que para el presidente fue un "gran momento" cuando se enteró de que el senador demócrata por Indiana Joe Donnelly había perdido contra el candidato republicano, Mike Braun.

Poco antes incluso de que cerrasen los colegios electorales en la costa oeste del país, las proyecciones indicaban ya que los republicanos se hicieron con al menos dos escaños en el Senado que hasta ahora estaban en manos demócratas, lo que indica que podrían aumentar la mayoría de 51-49 que venían ostentando hasta ahora.

Por su parte, las proyecciones de las cifras de recuento apuntan a que los demócratas han vencido en la Cámara Baja, logrando al menos los 23 asientos que necesitaban quitar a los conservadores para hacerse con la mayoría

Pese a la falta de recuento más amplio en toda la geografía del país, los demócratas ya han arrebatado a los republicanos al menos una docena de escaños en la Cámara de Representantes y es probable que alcancen al menos otros diez más.