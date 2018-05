Trump buscará financiamiento completo para construir muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que pronto buscará un financiamiento completo para construir el muro fronterizo con México, lo que podría generar batallas presupuestarias en un Congreso fracturado por sus políticas sobre inmigración.



"Ahora vamos por el financiamiento completo para el muro, y vamos a intentarlo y tenerlo lo más pronto posible", afirmó Trump en una mesa redonda con líderes municipales de California, que están a favor de su idea de hacer que la frontera estadounidense sea impermeable a la inmigración ilegal.

Trump amenazó el mes pasado con permitir la paralización del Gobierno federal en septiembre si el Congreso no proporcionaba más fondos para el muro. Si eso sucede, sería la segunda vez este año en que se llegaría a esa situación por el tema migratorio.

En la mesa redonda, Trump expresó su hostilidad hacia México, socio de Estados Unidos y Canadá en un intento sin precedentes de organizar la Copa del Mundo en los tres países. También es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que el mandatario desea renegociar o finalizar.

"México no hace nada por nosotros", dijo Trump. "México habla pero no hace nada por nosotros, especialmente en la frontera. Ciertamente no nos ayudan mucho en el comercio".