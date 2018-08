Trump lamenta veredicto contra Manafort y evita tema Michael Cohen

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, dijo hoy que el veredicto por fraude contra su exjefe de campaña, Paul Manafort, no tiene "nada que ver" con él ni con la supuesta conspiración de su equipo electoral con Rusia, pero evitó comentar sobre el acuerdo con la Justicia de su exabogado, Michael Cohen.

"Me siento muy mal por Paul Manafort", dijo Trump a periodistas al llegar a Virginia Occidental para dar un mitin.



"No es algo que me implique a mí, pero sigo sintiendo que es algo muy triste lo que ha ocurrido. No tiene nada que ver con la conspiración con Rusia", agregó.



Trump calificó a Manafort de "buen hombre" y recordó que trabajó para el expresidente Ronald Reagan (1981-1989) "y mucha otra gente durante muchos años", y dijo que eso le pone "muy triste".



El mandatario aseguró que la investigación sobre la trama rusa que dirige Robert Mueller "empezó (centrada en la) conspiración con Rusia", pero los cargos que ha presentado contra Manafort "no tienen absolutamente nada que ver" con eso.



"Esto es una caza de brujas que acaba en deshonra. Esto no tiene nada que ver con lo que empezaron, con la búsqueda de rusos implicados en nuestra campaña. No ha habido ninguno", denunció el mandatario.



Manafort fue declarado hoy culpable por un jurado de 8 de los 18 delitos por fraude que le imputaba Mueller, y su abogado no descartó que pueda cooperar con la investigación sobre la trama rusa para evitar pasar el resto de su vida en prisión.

El proceso contra Manafort es producto de la investigación de Mueller, pero no está relacionado directamente con las actividades que desempeñó entre marzo y agosto de 2016 en la campaña de Trump, donde llegó a ser el jefe hasta que se vio obligado a dimitir por ocultar el cobro de 12,7 millones procedentes de Yanukóvich.



Trump no respondió a las preguntas de los periodistas sobre la decisión de su exabogado personal, Michael Cohen, de declararse culpable de varios delitos, incluido el de violar las normas de financiación de campañas electorales al comprar el silencio de mujeres que tuvieron supuestas relaciones con el ahora presidente.



Cohen reconoció ante las autoridades que ese tipo de pagos los hizo "a petición del candidato", es decir, de Trump.

