Trump se solidariza con víctimas de tiroteo en Maryland

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se solidarizó hoy con las víctimas y sus familias en el tiroteo registrado en un periódico de Annapolis, Maryland, donde al menos cinco personas perdieron la vida.

"Mis pensamientos y mis rezos están con las víctimas y sus familias. Gracias todos los de los Servicios de Emergencia que están actualmente en la escena" del ataque, tuiteó el mandatario.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2018

Trump, que hoy se encontraba de visita en la ciudad de Milwaukee, apuntó que fue informado del tiroteo antes de su marcha del estado de Wisconsin, donde se ubica esta población.

Las autoridades anunciaron hoy que al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas de gravedad en el suceso, y que había un único sospechoso detenido.



El tiroteo tuvo lugar en las dependencias del diario local Capital Gazette.