Tiroteo en la Universidad Carolina de Praga causa 11 muertos y decenas de heridos

Un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga ha causado este jueves múltiples muertos y decenas de heridos, informó la Policía checa.



"Un desconocido ha abierto fuego poco después de las 15.00 horas (14.00 GMT) en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, en la plaza Jan Palach", en pleno centro de la capital, precisó Radio Praga Internacional.

Te puede interesar: Tiroteo en Ohio deja al menos 6 niños heridos y un muerto

Once personas murieron en el tiroteo registrado este jueves en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Carolina de Praga, entre ellos el supuesto agresor, y decenas resultaron heridas, informaron los servicios de socorro enviados al lugar del incidente, en pleno centro de la ciudad.

Provisto de un arma larga con mira telescópica, el agresor continuó disparando después de que las fuerzas del orden llegaran al lugar de los hecho, hasta que fue finalmente abatido.

Mundo Tiroteo en Universidad de Nevada deja múltiples víctimas; el sospechoso murió en el lugar

"¡El tirador ha sido eliminado! En estos momentos se está evacuando todo el edificio y hay varios muertos y decenas de heridos en el lugar", escribió la Policía Checa en su cuenta de X (antes Twitter).



En otro mensaje, instó a los ciudadanos a no salir a la calle.



"Actualmente todos los servicios de emergencia están en el lugar. Proporcionaremos más información tan pronto como sea posible", indicó la autoridad policial.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En las redes sociales, los estudiantes de la citada facultad compartían información sobre personas que permanecían refugiadas en las aulas o en la biblioteca de la universidad, antes de que las autoridades comenzaran a evacuar el centro educativo.

Algunos medios citaron testigos que dijeron haber oído una explosión.

Los agentes acordonaron toda la zona y cortaron el tráfico y el transporte público en sus alrededores.

El ministro del Interior, Vit Rakusan, dijo en declaraciones a la televisión pública que la situación está controlada y no existen indicios de que haya un segundo tirador.