Venezuela ordena expulsión del resto de diplomáticos de EU

Caracas.- El Gobierno de Nicolás Maduro informó este martes de fue Venezuela la que ordenó la expulsión de los diplomáticos estadounidenses que aún permanecían en el país, luego de que EU haya anunciado la víspera una decisión similar, pues su presencia "entraña riesgos" para "la estabilidad del país".



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, indicó en la red social Twitter que el lunes comunicó al jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, James Story, la decisión de no prorrogar las conversaciones entre ambos Gobiernos sobre un posible acuerdo para el establecimiento de oficinas de intereses.



Se ha requerido al gobierno estadounidense la salida del territorio nacional del personal remanente (...) en las próximas 72 horas a partir de hoy.

Comunicado Oficial sobre la decisión del Gobierno Bolivariano de Venezuela de dar por terminadas las conversaciones con EEUU para el establecimiento de oficinas de intereses. El personal diplomático estadounidense debe abandonar territorio venezolano en las próximas 72 horas: pic.twitter.com/B6cnpHhSyE — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 12 de marzo de 2019

La llamada revolución bolivariana sostiene que voceros de la Administración de Donald Trump han "insinuado en numerosas oportunidades" acciones contra el Gobierno chavista y "han amenazado con el uso de la fuerza militar so pretexto de proteger a su personal diplomático en Caracas".



Estos funcionarios han mentido sistemáticamente sobre Venezuela y han dirigido operaciones de bandera falsa para justificar una intervención.



Con todo, el Ejecutivo de Maduro ratifica "su inalterable disposición de mantener canales de comunicación y diálogo" con Washington "siempre y cuando estos se desarrollen dentro del marco de una relación de igualdad y respeto mutuo".



El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, anunció ayer el retiro de todo su personal en Venezuela y aseguró que esta decisión "refleja el deterioro de la situación" en ese país.



La presencia de personal diplomático en la embajada se ha convertido en un obstáculo para la política estadounidense.

Jugar posición adelantada y pretender hacer creer que Washington retira a su personal, no es más que una reacción arrogante y derrotista que demuestra mucha frustración.