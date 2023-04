Ver la política como ciencia ficción

El curso se llama “Política y ciencia ficción”, y la idea que impulsó su creación fue la serie de ciencia ficción Andor, la cual forma parte del universo de películas, libros y programas de televisión de Star Wars.

Cuando veía esta serie de televisión, me di cuenta de que lo que más me fascina de la ciencia ficción es el aspecto político, especialmente en lo que respecta al poder.

Así que decidí crear un curso de ciencias políticas de nivel superior que explorara la política y el gobierno, pero a través de la lente de la ciencia ficción y con un enfoque en la literatura.

En dicho curso exploramos temas de racismo, género, anarquía y el fin de la civilización. Y para dicho propósito elegí libros que animan a los estudiantes a centrarse en los aspectos políticos de cada obra.

Al comienzo del curso les pregunto a los estudiantes qué tan cerca conectan la ciencia ficción y la política. Al final del curso, los estudiantes tienen la oportunidad de revisar y enmendar su respuesta a esa pregunta.

Hasta ahora los estudiantes han participado en debates, escrito documentos y completado tareas breves que les piden que exploren y articulen temas políticos en cada libro.

Es importante comprender las estructuras de poder detrás del racismo, y la ciencia ficción es una forma ideal de explorar temas de poder y opresión

Encuentro que los estudiantes en este curso comienzan a tomar la ciencia ficción más en serio como un género político, y aquellos que ingresan a la clase como nuevos lectores de ciencia ficción aprenden a apreciar sus muchos subgéneros y perspectivas.

¿Por qué este curso es relevante ahora?





Dado que numerosas legislaturas estatales, al menos en Estados Unidos, buscan restringir lo que se puede enseñar sobre muchos temas, incluida la raza, es importante comprender las estructuras de poder detrás del racismo. La ciencia ficción es una forma ideal de explorar temas de poder y opresión.

Derrick Bell, el autor de The Space Traders, es uno de los creadores de la teoría crítica de la raza, que sostiene que el racismo ha sido codificado en la ley y la sociedad estadounidense. La historia de Bell combina la ciencia ficción y la política para ilustrar cómo los políticos pueden usar la Constitución y la ley para extender las políticas racistas a un grado extremo, todo en beneficio de los estadounidenses blancos.

Entonces, ¿cuál es una lección crítica del curso? En una de las asignaciones de escritura, les pido a los estudiantes que comparen los temas políticos de Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin, que incluyen la utopía, la anarquía, el género y el poder, con otra obra de ciencia ficción que disfruten.

El objetivo es ayudarlos a hacer conexiones con las perspectivas políticas en otras obras de ciencia ficción y hacer que vuelvan a examinar una pieza de ciencia ficción con la que ya están familiarizados.

Este semestre los estudiantes hicieron comparaciones con temas políticos en múltiples formatos y subgéneros de ciencia ficción, incluidos Star Wars, The Last of Us y The Hunger Games.

Los materiales que incluye el curso son: Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin, una novela que examina de cerca la anarquía, la utopía y las relaciones de género; The Futurological Congress, de Stanislaw Lem, una novela sobre un futuro en el que el gobierno usa drogas alucinógenas para crear la ilusión de la utopía, y The Power, de Naomi Alderman, una novela que imagina un mundo en el que las mujeres obtienen poder físico y político.

Todo esto preparará a los estudiantes para ampliar su comprensión de la política y el poder, y es por ello que también les pido que exploren y articulen los aspectos explícitamente políticos de la ciencia ficción.

Mi objetivo es que los estudiantes salgan de la clase con una nueva perspectiva sobre la política y el gobierno, que haga que la política sea más interesante para ellos y que les informe cómo interactúan con las obras de ciencia ficción, ya sea como libros, películas o algún otro formato.





* Profesora Asistente de Ciencias Políticas, College of Coastal Georgia.