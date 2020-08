Avión de Air India aterriza de emergencia y se parte en dos; hay 16 muertos

Un avión de Air India Express con al menos 190 pasajeros a bordo aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Calicut, en Kerala, India, sin embargo la acción falló y éste se estrelló ocasionado que se partiera en dos.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente y autoridades detallaron que hasta el momento van al menos 16 muertos y más de 100 lesionados.

"Según los informes, 16 personas perdieron la vida en el incidente mortal en Kozhikode".

As per reports, 16 people lost their lives in the deadly incident in Kozhikode. — India in Dubai (@cgidubai) August 7, 2020

Asimismo, Air India dio a conocer que autoridades locales informaron que la operación de búsqueda y rescate terminó, "todos los heridos han sido trasladados a varios hospitales como MIMS, Aster, etc. y en Mallapuram".

As per latest info from state authorities, search and rescue operation is over and all injured have been shifted to various hospitals like MIMS, Aster etc and in Mallapuram. Air India Dubai helpline +97142079444. CGI Dubai expresses it's deep condolences for deceased passengers. — India in Dubai (@cgidubai) August 7, 2020

El viaje venía de Dubái con destino a Calcuta, en la India.

Al lugar arribaron elementos del cuerpo de emergencias para asistir a los heridos.

En redes sociales ya circulan videos sobre lo ocurrido, en donde se observa parte del avión y un montón de gente alrededor que busca brindar ayuda.

Avión con 191 personas a bordo se accidenta al aterrizar en Karipur en la India.

En la aeronave pertenece a flotilla de Air India viajaban 10 niños, 174 adultos y 7 miembros de la tripulación, según medios locales. pic.twitter.com/OXjpuajMko — Monica Garza (@monicagarzag) August 7, 2020

Por su parte, el presidente de India, Ram Nath Kovind, lamentó el accidente y pidió oraciones por las personas que perdieron la vida, así como por su familia para superar la pérdida.

"Fue triste escuchar sobre el trágico accidente de incendio en el hospital de Ahmedabad, Gujarat. Oraciones por las almas difuntas y mi pésame por las familias en duelo. Ore al Señor para que los heridos de este incidente se recuperen lo antes posible".

Sad to hear about the tragic fire accident at a hospital in Ahmedabad, Gujarat. Thoughts and prayers with the bereaved families; wishing the injured an early recovery. — President of India (@rashtrapatibhvn) August 6, 2020

El consulado de la India en Dubái dio a conocer lo sucedido y puso a disposición números de apoyo.

"El vuelo No IX 1344 de Air India Express de Dubai a Calicut se salió de la pista. Oramos por el bienestar de los pasajeros y la tripulación y lo mantendremos informado cuando recibamos más actualizaciones. Nuestras líneas de ayuda 056 546 3903, 0543090572, 0543090572, 0543090575".

Air India Express Flight No IX 1344 from Dubai to Calicut skidded off the runway.We pray for well being of passengers and crew and will keep you updated as and when we receive further updates.Our helplines 056 546 3903, 0543090572, 0543090572, 0543090575 @MOS_MEA @IndembAbuDhabi — India in Dubai (@cgidubai) August 7, 2020

Asimismo la aerolínea se comprometió a actualizar detalles del accidente conforme vayan saliendo datos oficiales.

"Lamentamos que haya habido un incidente con respecto a nuestra aeronave VT GHK, OPERANDO IX 1344 DXB CCJ. Actualizaremos a medida que obtengamos los detalles".

