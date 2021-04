Ya son 44 muertos por estampida humana durante celebración religiosa en Israel

Al menos 44 personas han muerto en una estampida humana en el norte de Israel, cuando decenas de miles de judíos celebraban esta noche la tradicional festividad de Lag Baomer, en un evento que fue el más concurrido en el país desde el inicio de la COVID-19.



El accidente, que también causó más de cien heridos, tuvo lugar esta madrugada mientras judíos ultraortodoxos celebraban esta popular celebración religiosa con cánticos, bailes y hogueras en el Monte Merón de Galilea.

Foto: David Cohen | EFE

Se desconoce aún la causa exacta que causó el accidente. Podría haber sido por un escenario que se derrumbó, a lo que se habría añadido la aglomeración de gente en el área, concretó a Efe un portavoz del servicio de emergencias israelí United Hatzalah.

"Nuestros voluntarios en la zona explican que hubo un colapso debido al hacinamiento y las personas se cayeron unas encima de otras", lo que provocó que muchos "huyeran del lugar" y se encontraran en una situación de mayor saturación, agregó.

La festividad de Lag Baomer, en la que participaron decenas de miles de judíos ultraortodoxos que marcaban la celebración con cánticos y bailes en el Monte Merón de Galilea, se hizo sin grandes restricciones después de que Israel haya vuelto a una normalidad casi completa tras una veloz vacunación contra el coronavirus.

Foto: David Cohen | EFE

El Ejército israelí se desplazó para ayudar en la evacuación de heridos y proporcionar "tratamiento médico" sobre el terreno.

Según medios locales, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el incidente como "un terrible desastre".

