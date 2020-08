Fuego, muerte y Los Zetas: a 9 años de la tragedia en el Casino Royal de Monterrey

El noveno aniversario del atentado al Casino Royal que dejó 52 muertos en la ciudad de Monterrey apenas mereció un modesto trabajo de audio por parte de familiares de víctimas que aún sufren la pérdida de sus padres, hijos, hermanos entre otros.

Poco antes de las 16:00 horas del 25 de agosto de 2011 hombres armados, entre doce y catorce integrantes del grupo Los Zetas, que viajaban en cuatro vehículos irrumpieron en el casino ubicado en la avenida San Jerónimo al poniente de la Ciudad.

En el interior golpearon a la recepcionista, robaron pertenencias de los clientes, destruyeron máquinas y rociaron con gasolina una amplia área del bingo para enseguida prender fuego.

De acuerdo a testigos, hubo una explosión al menos de una granada mientras algunos clientes lograron salir por la puerta principal, pero fue imposible conforme las llamas crecían.

Ante el caos, muchas personas fueron pisoteadas por la estampida, mientras las salidas de emergencia permanecían cerradas con llave. Todas las víctimas murieron asfixiadas por intoxicación de monóxido de carbono,algunas escondidas en los baños y oficinas luego de tratar de huir de los agresores.

Horas después, en la noche se desplomó el segundo piso del inmueble que estuvo en llamas.

“Eran las 3:15 de la tarde cuando entró un grupo de hombres diciendo palabras terribles y rociando gasolina por todas partes. Una enorme nube de humo negro partió en dos la ciudad”, narra en audio una de las madres de las víctimas.

Posteriormente, cuenta que fue citada en la Fiscalía para que se le entregaran los restos quemados de la ropa de su hijo, que aún contenían trozos de piel.

“Que manera de querer destruirme y callarme. Sin dejar que me viera quebrada tomé con dignidad las prendas de mi hijo, salí de ahí con la fuerza que me quedaba, pero una cuadra después me tiré a llorar en el piso. Desde entonces no hay día que no tenga presente la imagen de sus cabellos que no podré volver a acariciar”, relata.

“Así como la tierra sana y la vida se impone, los familiares de las víctimas revindican la memoria y la vida a pesar de la indolencia y la impunidad”, comparten posteriormente un mensaje.

Finalmente, exponen una lista de nombres de las 53 víctimas del atentado que cumplen nueve años y en donde pese a que hay al menos 24 detenidos desde hace varios años, las familias claman justicia.

