Investigan desaparición de dos estudiantes del Tec de Monterrey

Monterrey.- Un par de estudiantes del Tecnológico de Monterrey que están desaparecidos desde el jueves 17 de octubre pasado podrían haber sido "levantados" por un grupo armado.

Mientras tanto, el Gobierno de Nuevo León rechaza que estén secuestrados pero una fuente policiaca afirma que fueron levantados cuando salían de un table dance.

Aunque la información no es oficial, los policías afirman que la investigación dió un giro de 180 grados y ahora los indicios señalan la posibilidad que estarían involucrados en la venta de sustancias prohibidas por lo que sus vidas corren peligro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, aseguro el equipo de cómputo y dos aparatos de telefónico móvil, para indagar los audios y conversaciones que existen entre los dos estudiantes del Tec desparecidos desde la semana pasada.

Además, se solicitó la colaboración de la Fiscalía de Coahuila, para que aporten datos, si los jóvenes pudieran haber sido llevados a la Ciudad de Monclova.

Los jóvenes son identificados como el estudiante de la Prepa Tec Milenio, Saúl Alejandro Sandoval Trejo, de 22 años, quien se encuentra desaparecido y su amigo Raúl Ignacio Saldaña Zertuche, de 23 años, que estudia administración de empresas.

Raúl Ignacio es originario de la Ciudad de Monclova, Coahuila y al iniciarse la investigación entre estudiantes y amigos salió a relucir que Saúl Alejandro también había corrido la misma suerte y no se sabe nada desde el 16 de octubre.

Al ampliarse las investigaciones, las autoridades saben que los estudiantes fueron secuestrados tras asistir al table dance Amnesia, ubicado en la colonia Mitras y el vehículo de los jóvenes, un Jetta, fue localizado en el estacionamiento con las puertas abiertas.

Los hechos fueron relatados por la novia de unos de los jóvenes, que es clave en las investigaciones. Raúl es novio de una joven identificada sólo como "Joey", a la que también se investiga.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, dijo que nadie ha llamado para exigir un rescate, pero rechazó proporcionar mayor información al establecer que las investigaciones están en curso por parte de la Fiscalía General.

"No quiero adelantar nada, se está llevando a cabo la búsqueda con toda la Policía, no es secuestro, no se ha recibido ninguna llamada de parte de nadie que esté buscando algún rescate, y se siguen las investigaciones".