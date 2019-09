Jorge Winckler se deslinda de cualquier delito ante persecución

Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal de Veracruz se deslindó de cualquier delito ante la reciente orden de aprehensión en su contra recién revelada hace unos días por el probable delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, en agravio de Francisco “N”.

De acuerdo con la orden de aprehensión, además del exfiscal, las autoridades ministeriales deberán capturar a Marcos Even Torres Zamudio, Luis Eduardo Coronel Gamboa, Roberto Mora Mil, Sergio García y Uriel Rodrigo González, a quienes también se les señala del presunto delito de desaparición forzada de personas.

En una carta dirigida a la opinión pública, Winckler Ortiz enfatiza que jamás ha cometido delito alguno pues los hechos que le imputan jamás existieron, al citar dos amparos indica que se la autoridad determinó que no existió desaparición forzada, ni privación de la libertad, ni incomunicación, ni tortura en contra de quien denuncia.

Winckler Ortiz afirma que la noche en que supuestamente se encontraba "secuestrado" el denunciante, un actuario federal logró certificar en un documento que incluso tiene la firma de la supuesta víctima que no se encontraba detenido, ni privado de su libertad, y que señaló no haber sido objeto de tortura, ni maltrato.

El exfuncionario dice que "existe un firme no ejercicio de la acción penal con relación a los hechos que torna ilegal la pretensión de pretender imputarme con relación a los mismo hechos, con la exclusiva finalidad de obtener un mandamiento de captura en mi contra".

Finalmente, el ex fiscal alude a la separación de su cargo, ocurrida el pasado 3 de septiembre; "fui ilegal y arbitrariamente separado temporalmente del cargo de Fiscal General del Estado por la Comisión Permanente del Congreso (que carece de facultades para suspender, separar o remover del cargo al Fiscal General) [...] Pretender legitimar ese golpe a la Constitución y a la autonomía del Ministerio Público, fabricándome una carpeta de investigación por un delito gravísimo que he combatido como nunca en la historia de Veracruz.

Por otro lado, denunció injerencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte; “desgraciadamente pareciera que no importa la verdad con tal de seguir con una persecución política, que no importa aliarse con los intereses de Javier Duarte quien, por cierto, celebró vía Twitter que se esté persiguiendo a quien terminó con su impunidad y la de sus colaboradores responsables del mayor saqueo en historia del país y quienes, además, instrumentan una política sistemática de violación a derechos fundamentales”.