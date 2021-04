Multarán a Grupo Xcaret con 150 mil pesos por muerte de Leo

Playa del Carmen.- De acuerdo a la Dirección de Protección Civil del gobierno de Solidaridad, la multa que impondrá al grupo Xcaret, propietario del parque temático Xenses, será de 150 mil pesos por “el error humano” cometido en una de sus albercas donde se ahogó el menor Leonardo.

Francisco Poot, director de Protección Civil del municipio, señaló que la sanción no obedece al descuido en una piscina, en la que no cubrieron el filtro que succionó al menor de edad, sino que el motivo es porque el parque notificó del accidente luego de cuatro días y no de inmediato.

Justicia Investigan a servidores públicos de Quintana Roo por caso de menor muerto en Xcaret

Se afirmó que, una vez ocurrido en accidente, Xenses no notificó a la autoridad correspondiente como lo marca el reglamento.

Cabe recordar que el Grupo Xcaret justificó lo ocurrido aduciendo un "error humano".

Horas después, personal del ayuntamiento de Solidaridad procedieron a suspender dicha piscina, supuestamente mientras que Fiscalía realiza sus labores para esclarecer los hechos y determinar si hay culpables o no.

La dependencia estatal abrió una carpeta de investigación por el posible delito de homicidio culposo.

El padre del menor, Miguel Ángel Luna comentó sobre el caso de su hijo que emprenderá acciones legales, pese a firmar el perdón, por lo que se afirma que el grupo Xcaret respondería también con una denuncia por difamación.