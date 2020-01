No hay pacto con El Pelón de Playas, no hay impunidad para nadie: gobernador de Tabasco

El gobernador Adán Augusto López Hernández señaló que no existe ningún pacto con Trinidad El Pelón de Playas y afirmó que en Tabasco no hay impunidad para nadie.

Sobre las manifestaciones que hay en apoyo a El Pelón de Playas y las acusaciones hechas en contra de funcionarios de gobierno, en el que se señala que había una tregua con el titular de la Secretaría de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, López Hernández expresó: "Lo primero que hay reiterarle a los tabasqueños es que aquí no hay impunidad para nadie".

"No hay tregua contra la delincuencia en este gobierno, he sabido de personajes que en las administraciones pasadas crecieron bajo el amparo de las autoridades, nosotros no vamos a permitir, ahora hasta hay delegados municipales de Centro manifestándose a favor de la liberación de un personaje", expuso.

López Hernández reiteró a los tabasqueños que tengan confianza en que cada día habrá más y mejor seguridad para ellos, señaló que prueba de ello, en diciembre pasado se redoblaron los esfuerzos y las estrategias integrales de seguridad y disminuyeron el número de delitos.

"No hay impunidad para nadie, la autoridad se ejerce, no podemos andar con titubeos, si alguien tiene alguna responsabilidad la pagará ante las instancias correspondientes".

En entrevista en la inauguración del tramo carretero Zapatero-Jonuta, el mandatario estatal recalcó que en Tabasco hay autoridad, estado de derecho y se respeta la ley. "Se va actuar contra todos, el que atente con la ley", puntualizó López Hernández.

Una vez que se logró la detención de El Pelón de Playas, éste fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR); el seis de enero hay una audiencia.