Tras ser atacado balazos, renuncia director de la Policía de Celaya

José Carlos Ramos Ramos, director de la Policía Municipal, renunció hoy después de que el jueves 14 de noviembre fue atacado por un comando armado y, según la Fiscalía, la camioneta blindada en la que viajaba recibió 480 impactos de bala y hubo dos escoltas lesionados. Mañana será oficializada su dimisión al cargo.

Lo anterior fue confirmado por un regidor. Entre otros regidores ya se manejaba hoy por la tarde como un hecho inminente su salida y movimientos vespertinos en la Presidencia Municipal así lo indicaban.

Hoy, a eso de las 13 horas, el director de policía José Ramos Ramos estuvo no más de 20 minutos en Oficialía Mayor, dentro del edificio de la Presidencia Municipal, pero al salir se le cuestionó sobre el motivo de su visita, y si continuaría o no en su cargo, pero no respondió, sólo se concretó en contestar que estaba muy ocupado y que cualquier tema se viera con el Secretario de Seguridad. No se detuvo a dar entrevista, a pesar de que los reporteros le insistieron.

Foto: Cortesía

“Tengo mucha prisa. Véanlo con el Secretario de Seguridad”; pero siguió caminando, ignorando la insistencia de los medios, y siempre con su escolta al lado, quien le abrió la puerta de la camioneta blanca para después retirarse los dos.

José Carlos Ramos Ramos fue nombrado como Director de Policía el 1 de noviembre, pero el 14 de noviembre sufrió el ataque sobre la carretera Panamericana Celaya-Salamanca, cuando viajaba junto con varios escoltas.

En el lugar de los hechos, fueron localizaron 480 casquillos percutidos, en su mayoría calibre 223, de armas exclusivas del Ejército y Fuerza Aérea, así como más de una decena de casquillos calibre 50, de uso antiaéreo, según el reporte de la Fiscalía.