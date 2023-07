Pobladores de Guerrero entregan a los 13 funcionarios retenidos y liberan la Autopista del Sol

Chilpancingo, Guerrero.- Autoridades del gobierno de Guerrero acordaron con pobladores de cinco municipios de la región Centro y Montaña Baja entregar a los nueve policías (cinco estatales y cuatro de la Guardia Nacional) y cuatro funcionarios que permanecieron retenidos por más de 24 horas, así como liberar la Autopista del Sol que tenían bloqueada en ambos sentidos.

Previamente la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que eran 13 los funcionarios tomados como rehenes en Chilpancingo, tras los hechos violentos en la región.

“Estas personas están en buen estado de salud. Los servidores públicos retenidos son cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco de la Policía estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del estado de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación federal”, precisó la funcionaria en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, Rodríguez no detalló el nombre y cargo de los servidores públicos retenidos el lunes durante la protesta que causó el colapso y caos en la región.

Previamente, la responsable de seguridad del país informó que ya se había identificado a los responsables de la movilización en Chilpancingo, donde exigen la liberación de dos líderes del grupo criminal Los Ardillos, capturados con drogas, armas y cartuchos.

Chilpancingo vivió el fin de semana una jornada violenta que dejó cinco transportistas muertos y la detención de los integrantes del grupo delictivo.

La ola violenta continuó el lunes con una marcha de más de dos mil personas, quienes tomaron por un momento las sedes estatales del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

También irrumpieron en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), pero el Gobierno estatal optó por la política de “no represión” e instalaron una mesa de diálogo para escuchar la demanda de los manifestantes.

“Nosotros estamos con la directriz de diálogo, diálogo y más diálogo, acuerdos, no por la comisión de delitos, estamos a favor de la manifestación, pero de manifestaciones pacíficas”, zanjó.

Asimismo, dijo que no atacarán la manifestación de personas y no responderán “con violencia a la violencia”.

En tanto, el presidente López Obrador llamó a los pobladores de la región para que no se dejen manipular por los grupos delictivos.

“No se dejen manipular y nosotros no vamos a ser rehenes de nadie y que no estén pensando también que somos represores como eran los de antes, no, no hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones”, apuntó.

Reiteró que el Gobierno no va a caer en “la provocación” y pidió a la gente que comprenda si es que hay bloqueos en las carreteras por estas manifestaciones.

Con información de El Sol de Acapulco y EFE