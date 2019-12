Cuauhtémoc Blanco pide a edil de Cuernavaca no victimizarse

CUERNAVACA. Han sido muchas las invitaciones al alcalde de Cuernavaca para que acuda a la mesa de seguridad y no se ha presentado, dijo el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y le pidió que deje de hacerse la víctima porque siempre se le ha ofrecido un trato respetuoso para diseñar estrategias de cooperación para el desarrollo de la ciudad.

Blanco Bravo aseveró que está dispuesto a dejar el mando de la policía municipal al ayuntamiento y no insistir en incorporarlo al Mando Coordinado, como lo han hecho el resto de los ediles, sin embargo, solicitó que el gobierno de Cuernavaca asuma la responsabilidad que le corresponde para garantizar la seguridad y la paz social que la ciudadanía exige.

Mencionó que siempre ha ofrecido un trato respetuoso hacia el titular de la comuna de Cuernavaca, "si quiere a la policía se la damos, pero siempre está con los dimes y diretes, en muchas ocasiones se le ha convocado pero no va, entonces no se qué quiere".

"Se tiene que poner a trabajar, no debe buscar pretextos y echar la culpa al gobierno del estado; se hace la víctima, ha sido convocado varias veces, pero el señor (Antonio Villalobos) no ha asistido, entonces quien no tiene interés es él; que no venga a poner pretextos ni lucre con los acontecimientos", señaló mandatario.

Al respecto, el edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, confirmó que acudirá este día a la reunión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco; agregó que si le regresan el mando policiaco, lo acepta.

"No tengo miedo hacerme cargo de ella, sabemos perfectamente que no la titulare yo, la titulara alguien que estoy solicitando del gobierno federal, las políticas se tiene que implementar y debe de quedar muy claro que la responsabilidad no de Cuernavaca solamente , de los números del estado las está marcando la estrategia el titular que él dirige", expresó.

Villalobos aseguró que por parte de su gobierno siempre ha existido representación en las mesas de seguridad, inclusive asistió en dos ocasiones que se le convocó.