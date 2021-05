Ricardo Bours apoya candidatura del PRI en Sonora; MC se deslinda

Por considerar que uniendo fuerzas se podrá recuperar la seguridad en Sonora, el candidato a la gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo decidió sumarse a la alianza PRI, PAN y PRD que encabeza Ernesto Gándara, acción que no fue respaldada por el partido a nivel nacional.

Bours Castelo dio a conocer que decidió ser un "factor de unidad" en la candidatura de Gándara Camou, no como una declinación si no como un "acuerdo de unidad" y un acto de generosidad con Sonora.

"Que nuestras propuestas se complementen no se enfrenten. Unimos nuestra visión para caminar en el mismo sentido. Demos curso a un gran acuerdo en todas las regiones, entre todos los sectores, entre todas y todos los sonorenses para vivir sin miedo, para vivir en la seguridad y la prosperidad que Sonora se merece", expresó.

A través de una carta difundida en redes sociales, Bours Castelo llamó a los sonorenses a sumarse al proyecto de "El Borrego" Gándara para que Sonora no quede, dijo, en manos de intereses ajenos.

"Este acuerdo de unidad tampoco es un cheque en blanco. Porque yo seguiré hablando, señalando lo que vaya en contra del interés general de las y los sonorenses", aseguró.

Movimiento Ciudadano se deslinda

Ante la decisión de Ricardo Bours de unirse a la Alianza “Sonora ganadora”, Movimiento Ciudadano dejó en claro que como partido no se sumarán a ningún candidato.

“La decisión de Ricardo Bours de apoyar la candidatura de otro candidato, es una decisión personal que no compartimos ni apoyamos”, aseguraron mediante un comunicado oficial.

El partido a nivel nacional dejó en claro que seguirán en la contienda como una señal de respeto a los ciudadanos que han confiado en ellos.

Por lo que este martes, mediante una rueda de prensa que se llevará a cabo en Hermosillo, informarán a detalle quiénes continuarán representándolos en Sonora durante la contienda electoral que está a unos días de culminar.

