Nos vio la cara AMLO, prometió amor y da desprecio a NL: Samuel García

Monterrey, N. L- El Proyecto del Presupuesto 2019 que descarta recursos a los proyectos principales del Gobierno del Estado y a otros da “migajas” significa un desprecio por parte del Ejecutivo federal hacia Nuevo León, aseguró el senador Samuel García Sepúlveda.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en apoyar a Nuevo León en octubre, subrayando que “amor con amor se paga”; sin embargo, resultó en el papel lo contrario hacia obras prioritarias como el Metro, penales, hospitales y la Presa Libertad.

“El Presidente dijo hace un par de meses aquí en el estado ‘¿Cómo no voy a apoyar a Nuevo León? amor con amor se paga’, pero en la realidad nos está pagando con desprecio, y con migajas, siendo que Nuevo León es el estado que más aporta a la Federación.

“Nos vio la cara, sólo 250 millones de mil 800 para vagones, hay que tener memoria Peña Nieto también prometió apoyos al Metro y no cumplió, ahí sigue inoperante la Línea 3, se está repitiendo la historia. Definitivamente la Cuarta Transformación no va a llegar a Nuevo León, se quedó en el sureste, se la llevó el Tren Maya; hace unos días adelanté que seríamos maltratados en el paquete fiscal y creo que me quedé corto”, dijo.

Son 23 centavos que regresarán a Nuevo León de cada peso en 2019, prácticamente no varió conforme a la tendencia de los últimos años durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

García Sepúlveda consideró que el Presupuesto es injusto al incluir de nuevo el gasolinazo cuando a unos kilómetros del otro lado de la frontera cuesta la mitad el litro de combustible, sumado a que la Federación continuará quedándose con 200 mil millones de pesos de los 260 mil millones que aporta Nuevo León.



“Voy a votar en contra, porque no es justo para Nuevo León el maltrato, y no es justo para la ciudadanía un gasolinazo más para enero, soy senador de Nuevo León y lo que nos están dando es una cachetada.



“No entiendo por qué seguimos hincados, seguimos rogando por mendigas migajas cuando le damos al país 200 mil millones extra de lo que nos regresa; ¿por qué Jalisco si sale y alza la voz y Nuevo León no hace nada?”, dijo.

Adelantó que hará un posicionamiento en defensa de Nuevo León durante la próxima sesión del Senado sobre el tema del Presupuesto 2019.



