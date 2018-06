Se le ha permitido trabajar al crimen: César Augusto Peniche

CHIHUAHUA, Chih.- Durante años, las autoridades permitieron que grupos criminales operaran en Chihuahua, y hubo una “simulación” del combate a la delincuencia, es por eso que hoy enfrentamos las consecuencias de los hechos violentos resultado de atacar la impunidad, asegura el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel.

“La ubicación geográfica de Chihuahua respecto a Estados Unidos, la hace una entidad muy sensible al fenómeno del narcotráfico, pero el consumo que se conoce mediante el narcomenudeo, genera el mismo o mayor volumen de riqueza que genera el narcotráfico” a gran escala, y no solo es el traslado del droga, sino el consumo local, explica el fiscal.

A nivel nacional, dice, existe un factor que ha perjudicado y que ha sido protagonista en todos los problemas de seguridad pública y ese protagonista se llama “la corrupción” y eso ha permitido que el narcomenudeo llegue a diversas ciudades.

De otra manera no puede explicarse la operación de los grupos criminales a lo largo y ancho del estado.

¿Había una simulación?

- Desde luego que había una simulación, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, las autoridades pensaron que el permitir que este tipo de situaciones no afectaba, que simplemente se trataba de compartir las utilidades (las ganancias) y ahí está el resultado, porque no se concibe como es que estas organizaciones criminales llegaron a acumular tanta riqueza, tanto poder, armas, vehículos, gente y eso no se construye de la noche a la mañana.

Es decir, no en seis meses ni un año, responde el exdelegado de la Procuraduría General de la República.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, el también exfuncionario de la Comisión Nacional de Seguridad argumenta que al crimen organizado en Chihuahua, se la ha permitido trabajar sin problemas desde hace años.

“Este problema viene desde antes de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, la autoridad jugó siempre un papel permisivo y eso fue lo que generó esa capacidad que actualmente tienen las organizaciones criminales”, precisa.

Además reconoce que en instituciones como la Fiscalía General de Chihuahua se han encontrado filtraciones, personas que han actuado de una manera desleal, y que sirven a los interés del narcotráfico.

Pero en ese enfrentamiento se ha perdido la vida de agentes estatales...

Si, responde, esas han sido las consecuencias.

Hemos tenido que pagar, desafortunadamente, con la muerte de 12 elementos que han sido víctimas de la reacción de la delincuencia tras las acciones realizadas para combatirlos, señala.

LA PROTECCIÓN A ARTURO QUINTANA EL 80

Una de las promesas de Javier Corral Jurado como candidato al gobierno del estado fue el destierro del presunto narcotraficante Arturo Quintana Quintana, alías el 80, quien el 16 de mayo de este año.

Quintana Quintana fue detenido por elementos del Ejército Mexicano, representó un dolor de cabeza para la Fiscalía General del Estado, y como no, si el capo que operaba en la región noroeste desde su sede en Namiquipa, tenía comprados pobladores de la región con un ejército de halcones (vigilantes) que anunciaban siempre la intervención de las fuerzas estatales en su búsqueda, lo que le permitía esconderse y estar siempre prevenido.

¿Era el 80, protegido por la gente?

- Ellos tienen una red de halcones muy sofisticada. Desde que uno se está acercando a determinadas regiones, ya hay gente que está avisando a la red criminal.

Yo los llamo malos ciudadanos, porque todo eso lesiona a nuestras familias, lesiona a nuestra comunidad, lesiona a nuestro estado, forma parte del crimen, es una traición a la sociedad, asegura.

¿Trabajó Fiscalía con inteligencia para con las autoridades federales?

-Así es. Y en ese trabajo de inteligencia, nosotros iniciamos desde febrero del año pasado, cuando arrancaron los operativos para lograr la captura de este sujeto. En su momento se llevó a acabo la detención de el Tigre, después de su sucesor y también del 300, que por cuestiones del sistema penal logró su libertad y esta provocando un desorden en Ciudad Juárez.

Asegura que hay órdenes de aprehensión para detener a un número importante de criminales que operan en el estado, y reitera que eso no se logra con fórmulas mágicas, ni de la noche a la mañana, pues se requiere recuperar instituciones y el apoyo de la ciudadanía.

“Van a caer tarde o temprano y van a rendir cuentas. Estamos tratando de eliminar ese ingrediente de la ecuación que se llama impunidad, porque estos sujetos han actuado con impunidad estos años.”