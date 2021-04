Aulas en ruinas esperan regreso de estudiantes a clases presenciales

Escuelas abandonadas, sucias, vandalizadas y hasta plagadas de animales ponzoñosos esperan el regreso a clases presenciales en los estados donde el gobierno federal considera que los contagios de Covid-19 van a la baja y ya se ha iniciado la vacunación al personal docente.

En muchos casos, las escuelas recibirán a sus alumnos sin la infraestructura básica para mantener medidas de higiene a pesar de la pandemia; sin embargo, tanto autoridades como padres de familia redoblan esfuerzos para alistarlas lo mejor posible de cara a la reapertura programada para el 17 de mayo.

➡️ Escuelas, saqueadas y con maleza, así lucen a menos de un mes de clases presenciales

Normalmente los planteles educativos son botín para los maleantes en época vacacional, pero el extenso abandono en el que han estado debido al confinamiento por la pandemia, ha multiplicado el vandalismo y el saqueo de las aulas, siendo el cableado de luz y las tuberías el principal blanco de los ladrones.

En Coahuila, la Coordinación de Servicios Educativos del estado contabiliza 144 planteles de nivel Básico que han sido vandalizados y sus instalaciones no cuentan con las condiciones propicias para regresar a clases.

El Jardín de niños Rosaura Zapata en el Ejido Ana, en la zona rural de Torreón fue vandalizado. Se llevaron el cableado de la luz, rompieron cristales de dos de los salones de clase más grandes, perforaron la malla ciclónica que sirve de protección en la barda perimetral en la parte trasera del plantel educativo.

➡️ Escuelas de Toluca lucen abandonadas tras un año de pandemia por el Covid-19

La Escuela primaria Despertar Lagunero turno matutino en San Antonio de los Bravos, ha sufrido varios robos en una misma semana, dañaron la lámina de una techumbre y se la llevaron, también, se robaron cuatro computadoras, cableado de la luz y la bomba de agua de los aparatos de aire acondicionado, lo mismo que en el Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo de Pereyra, del Ejido La Unión, que no cuenta con agua potable y le robaron el cableado de la luz y partes importantes de sus aparatos de aire acondicionado.

El señor, Epifanio Cueto, maestro jubilado de 66 años de edad, acude todos los días a las instalaciones de este plantel educativo a hacer labores de limpieza sin recibir ningún tipo de remuneración.

En Durango, la situación es similar, la Secretaría de Educación del estado ha recibido el reporte de 32 instituciones educativas saqueadas por delincuentes solamente en la capital del estado, y de estas, el 15 por ciento ha sido robada en diversas ocasiones.

➡️ Con ventanas rotas y animales muertos, así se encuentran las escuelas públicas

Acatzin es un jardín de niños que ha padecido los estragos de la delincuencia. Olga Orquídea Aguilera Díaz, docente de dicha institución educativa, narró cómo hace dos semanas fueron víctimas de robo, "se llevaron la instalación eléctrica, estamos sin luz, ni agua, porque hace mes y medio también nos robaron la instalación del agua”.

Foto: Roberto Rodríguez

La directora Patricia Díaz y el personal del preescolar decidieron reponer lo hurtado con las cuotas de los padres de familia y prefirieron no arreglar la escuela hasta que reciban la indicación de regresar a clases presenciales.

“Será un reto enorme, pues en dicho plantel educativo sólo se cuenta con dos sanitarios. Necesitaremos lavabos para que los niños se laven las manos continuamente, ya que aunque vayan de manera espaciada a los baños, son insuficientes. Las escuelas no están equipadas y preparadas para un regreso a clases, necesitamos mucho apoyo por parte de las autoridades”.

A las seis aulas del preescolar llegan niños cuyos padres se dedican a empleos temporales o viven de la pepena de residuos sólidos, de ahí que la mayoría de las ocasiones su higiene no es la adecuada, “eso será una reto más a vencer”, comentó la maestra Olga, pues hace más de un año cuando la enseñanza era de forma presencial, las maestras se encargaban de lavarles las carita y las manos.

➡️ CDMX analiza reanudar clases presenciales en semáforo amarillo

Foto: Roberto Rodríguez

“De regresar cuando estemos vacunados y el semáforo esté en verde, necesitaremos de la ayuda de los papás para que los niños lleguen aseados y alimentados, ya que a pesar de que el preescolar cuenta con desayunos escolares, muchas veces no es suficiente para algunos niños pues llegan sin cenar e incluso sin comer y en la hora del refrigerio compartían todos y ahora en este tiempo no se podrá”.

Martha Chamorro se ha puesto a pensar que hace 17 años, la escuelita en la que sirve de intendente comenzó con unos salones desnudos y terreno abierto. Le duele el recuerdo porque ese retrato de carencias ya había quedado atrás, pero en un año, la de pandemia le arrebató jardines, mesabancos y los suspiros.

"Estaba chulo aquí, ahora parece una escuela del terror", expresa Martha para referirse al abandono del plantel de preescolar, ubicado en el barrio de San Salvador en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, al norte de Toluca, Estado de México.

En San Salvador reportaron cerca de seis robos de mobiliario, mesas, sillas, herramienta, e incluso paquetes de hojas, también les cortaron el agua y la luz.

"Se robaron una podadora, el ratero ya vivía aquí, hasta los papás vinieron a hacer guardia", explica la profesora Claudia, directora del plantel indígena.

➡️ Escuelas privadas pierden 22% de alumnos en Puebla

Martha y la profesora Claudia acudieron la semana pasada al plantel para organizar los primeros trabajos de limpieza. A Martha los papás le colectan un sueldo voluntario para la limpieza de la escuela, pero ahora esas faenas las tendrán que realizar entre todos si es que quieren tener el plantel listo.

"Comenzó el rumor de que podríamos empezar en junio las clases", señala la profesora Claudia. Ante un inminente retorno a clases presenciales hay poco con qué prepararse para recibir a 100 alumnos.

En la escuelita del barrio de San Salvador debieron reunir colectas para rentar una podadora y un trabajador, también para adquirir cloro, escobas, traperos y cubetas, porque durante el año de ausencia se robaron todos los utensilios de limpieza.

➡️ Covid-19 deja sin escuela a 5.2 millones de estudiantes en México: Inegi

"Estos salones deben volverse a pintar, hay que quitar todo eso para recibir al nuevo grupo", indica doña Martha, que lleva 17 años en esa escuela.

La profesora Claudia luce preocupada. Hace días envió varios oficios a la Secretaría de Educación y luego al Ayuntamiento de Toluca para pedir material de limpieza, pero le informaron que por el momento no es prioridad. No hay fechas ciertas para un retorno a clases presenciales.

Las faenas tendrán que ser con recursos propios. "Pusimos una malla para que ya no se metieran a robar, eso fue con las cooperaciones que se hicieron", precisa la docente.

➡️ No puede ser que abran centros comerciales y no escuelas: Unicef

Martha Chamorro es por el momento la única voluntaria que se ha encargado de asear lo que puede con sus manos. Así lleva 15 días y apenas avanzó con las jardineras del patio.

La labor será ardua los siguientes meses, estima la profesora Claudia. Y no hay certeza de cómo retornarán a clases. Mientras tanto, sólo les queda hacer faenas y tratar de darle el rostro hogareño a su plantel.

SEIS ROBOS DURANTE LA PANDEMIA

Preocupación e incertidumbre, es lo que han generado entre padres de familia las condiciones en las que se encuentra la Telesecundaria 163 “Álvaro Gálvez y Fuentes”, ubicada en la colonia Lomas de San Miguel al sur de la ciudad de Puebla, ya que a poco más de un año del cierre masivo de instituciones educativas debido a la pandemia, esta escuela lo ha perdido todo.

Con un total de 14 robos, seis en lo que va de la emergencia sanitaria, la telesecundaria ha sido prácticamente vaciada, pues el escaso mobiliario con el que cuenta, yace en malas condiciones, ya no tiene tuberías, ni cableado e incluso, algunas de las ventanas y puertas de las aulas han sido desprendidas o dañadas por los hampones.

➡️ OMS pide mantener escuelas abiertas y evitar confinamientos

Luis Alberto Amatón Ramos, actual vicepresidente de la Mesa Directiva de Padres de Familia, señaló que el plantel está en malas condiciones, no tiene tinacos, ni llaves o tuberías en los baños, además de que los salones fueron saqueados y los ladrones rompieron las protecciones de hierro que soldaron.

“Esta escuela está totalmente destrozada, no hay forma de tener a los chicos en clase, es una telesecundaria y se maneja por cuestión eléctrica, no hay luz, no hay baños. Yo veo que para agosto quieren hacer un regreso a clases, cuando esta escuela no tiene las condiciones, el riesgo es enorme”, añadió.

REGRESO A CUENTAGOTAS

Tamaulipas es uno de los estados en los que el gobierno federal pretende la apertura de escuelas en mayo; sin embargo, apenas el 50 por ciento de las escuelas se encuentran en buen estado.

Aunque en la entidad se realiza la aplicación de 90 mil 515 vacunas de una sola dosis al personal educativo de todos los niveles, esto no es suficiente para abrir las puertas de las escuelas, dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien anunció un plan piloto en 50 escuelas que comenzará en los ejidos.

➡️ Estudiantes sufrirán rezago de 1.8 años por cierre de escuelas

Esta reapertura iniciará 15 días después de que los docentes hayan recibido la inmunización.

“Se hará con mucha prudencia y seguramente pasarán algunas semanas o meses para valorar el regreso a clases, no queremos que se generen falsas expectativas”, puntualizó.

Sixta Bautista Juárez, directora de la primaria Artículo 123 Profa. Aurelia García Rodríguez, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, señaló que las aulas todavía no están listas para reabrirse.

Este plantel está a punto de cumplir 100 años y es considerado como uno de los mejores equipados y con alto nivel de aprovechamiento escolar, no obstante, el cierre prolongado ha hecho estragos en su infraestructura.

“Hay que chapolear la hierba que creció mucho, la limpieza, la sanitización, ver los espacios deteriorados para darle una resanada, se han pegado los climas, la copiadora; todo hay que darle mantenimiento”, detalló.

Señaló que aún cuando se cumplan con los protocolos de limpieza, hay temor de regresar y prolifere el virus.

➡️ 50 mil escuelas reciben presupuesto de manera directa: AMLO

El director del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), Cruz Sainz Hernández señaló que en Ciudad Madero sólo la mitad de las 294 escuelas se encuentran en un estado adecuado para que regresen los alumnos, mientras que en Tampico, 30 por ciento de 160 planteles presentan daños

SEQUÍA TAMBIÉN AFECTA A ESCUELAS

La directora de la Telesecundaria Narciso Serradell de Otilpan, Nelly Yadira Ramírez Cuervo, advirtió que en temporada de sequía los alumnos se ven en la necesidad de salir a pedir agua con los vecinos para tener el sanitario en servicio.

La escuela, ubicada en el municipio de Tlalnelhuayocan, en la zona conurbada de Xalapa, es aseada y mantenida por maestros y alumnos, sin embargo se enfrentan a la falta de recursos económicos para comprar los artículos de limpieza con los que no cuentan, por lo que están a la espera de que las autoridades estatales o municipales les apoyen con los insumos.

Foto: René Corrales

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Durante el tiempo que la escuela permaneció cerrada, sólo se contrató a una persona que fuera a chapear y a mantener las áreas verdes sin maleza, pero se tiene que volver a recortar, así como limpiar los salones, el material y el área de cómputo que están cubiertos de polvo, asimismo, sería bueno pintar tanto el exterior como los salones.

Por otro lado, la directora aclaró que no todos sus maestros alcanzaron vacuna de una sola dosis, por lo que les aplicaron la de dos, motivo por el que no podrán reabrir la escuela hasta que les apliquen la segunda, lo que ocurrirá después del 15 de mayo.









|| Con información de Belem Hernández | El Sol de Durango, Filiberto Ramos| El Sol de Toluca, Mariela Macay | El Sol de Tampico y Celia Gayosso | Diario de Xalapa ||