Bubba y Canela: Edil de Tangancícuaro mata a balazos a dos perritas; argumenta defensa propia

La noche del miércoles el edil de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, asesinó a balazos a las perritas Bubba y Canela, lo que provocó que este jueves habitantes de la zona se manifestaran en el palacio municipal para pedir de justicia al grito de “¡Qué renuncie!”, “¡Fuera presidente”, y “Asesino”, exigiendo su separación del cargo.

Ante la presión mediática y la viralización que tuvo el caso, el funcionario público emitió un posicionamiento en donde confirmó haber matado a balazos a los dos perritas, aunque argumentó que fue en defensa propia porque ambos animales atacaron a su perra.

"Quiero informar lo que ocurrió ayer miércoles por la noche donde al estar yo en mi casa a punto de revisar a una niña de seis meses en mi consultorio en mi casa, mi particular estaba afuera de mi consultorio dentro de la casa, en la cochera, y súbitamente veo que se meten a mi casa dos perros agresivos, se metieron y atacaron a mi perra", aseguró el edil mediante una transmisión en vivo realizada desde su cuenta de Facebook.

Melgoza Montañez agregó que les "soltó algunos golpes" a los dos animales con el objetivo de que soltaran a su mascota, la cual se encontraba con una "actitud sumisa de defenderse". Con este acto el edil consiguió soltaran a su perra, tras lo cual Bubba y Canela salieron corriendo.

Salí detrás de ellos con la intención de hablar con el dueño para decirle que agarrara a sus mascotas y no anduvieran en la calle





"Cuando estábamos por llegar a su casa, el perro pastor belga me vio, se regresó y se me dejó ir. . Yo saqué mi arma y me defendí. En ese momento llegó el dueño, me retiré llegué a mi casa. Lamento mucho que haya pasado esto, mi intención no era lastimar a las mascotas, lo que hice fue defender a mi familia, hice dos disparos, uno por cada uno de los animales", concluyó el alcalde.

Dueña de perritas asesinadas en Tangancícuaro exige justicia

La propietaria de ambas caninas, Natalia Margarita García Rojas, platicó con El Sol de Morelia para relatar el hecho y alzó la voz para exigir justicia y detener el maltrato animal.

"Vimos de espaldas al presidente con dos guaruras, ambos brincamos de la moto, yo pensé que les iba a pegar pero fue cuando accionó la pistola, aún y cuando le pedimos que no lo hiciera", aseguró la joven.

Le disparó en el cuello a Canela, ella corrió asustada y se escondió debajo de un carro, y después le disparó en el pecho a Bubba, quien corrió a mis brazos





El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, empleó su cuenta de Twitter para posicionarse sobre el caso y solicitar a la Fiscalía el esclarecimiento del hecho.

"En Michoacán, condenamos el maltrato y la crueldad hacia los animales, más aún cuando en estos actos participan autoridades que están obligadas a trabajar para consolidar la cultura de la paz y el respeto a la vida. Confiamos en que la Fiscalía General del Estado realizará una investigación imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables", se lee en el post.

Por su parte la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que ya se inició una carpeta de investigación con relación a los hechos, señalando que este miércoles 9 de agosto, alrededor de las 21:15 horas, personal pericial recibió el reporte y tras arribar a la ubicación el equipo multidisciplinario ubicó y realizó el traslado de dos hembras de raza labrador y pastor belga, de nomás de un año de edad- al Servicio Médico Forense (Semefo).

Con información de El Sol de Morelia