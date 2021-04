Chinos tienen vía libre para explotar litio en Sonora

HERMOSILLO. Hace alrededor de 10 años se buscaba en la sierra de Sonora sulfato de sodio, un mineral importante en la producción de vidrio y plástico, sin embargo, se encontró un yacimiento de uno de los insumos más importantes de la actualidad, el litio.

Utilizado principalmente para la elaboración de baterías recargables para teléfonos celulares, computadoras, tablets y demás dispositivos electrónicos, el litio de Sonora atrajo a la empresa Gangfeng Lithium, el mayor productor de baterías de China, que junto con la firma Bacanora Minerals explotarán el yacimiento ubicado en Bacadéhuachi.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía de Sonora, señaló que este es el proyecto de extracción de litio más avanzado e importante del país, sin embargo, no se trata del yacimiento más grande del mundo, como se había especulado y por lo cual senadores de Morena lanzaron una iniciativa para nacionalizar este mineral.

“El Gobierno federal, por conducto del Servicio Geológico Mexicano, tiene actualmente 13 exploraciones para litio en Sonora, pero hasta ahora no se tiene algo tan avanzado como el desarrollo de Bacanora Minerals... De momento el más importante que existe es el de Bacadéhuachi”, enfatizó.

Sin embargo, el litio hallado en Bacadéhuachi tiene una particularidad: está adherido a rocas de arcilla, lo que complica el proceso de extracción.

“No es salmuera como es el otro tipo de litio que se encuentra en otras minas... El hecho de que se haya encontrado este yacimiento en Bacadéhuachi, que está incorporado a la roca, hace el proceso más difícil para tratar de extraer el litio”, apuntó.

Bacanora Minerals no ve en la extracción del litio un problema, pues cuenta con los procesos químicos para desprender el litio de la roca y obtenerlo en forma de carbonato en la planta piloto que instaló en el Parque Industrial de Hermosillo, a la cual se le han invertido alrededor de 12 millones de dólares.

ALTAS EXPECTATIVAS

Bacanora Minerals tiene una concesión minera general en Bacadéhuachi, lo que le permitirá explotar cualquier otro mineral que encuentre dentro de las 100 mil hectáreas que tiene, incluso si se trata de oro o plata.

Sin embargo, la apuesta fuerte es por el litio, a quienes algunos llaman “el nuevo petróleo mexicano”, del cual esperan obtener al menos 17 mil 500 toneladas anualmente durante la primera etapa, en la que se estima generar dos mil 200 empleos para la instalación de la planta, movimientos de tierra y limpieza del terreno. A su máxima capacidad, se espera que la mina produzca 35 mil toneladas de litio al año.

Jorge Vidal expresó que la alianza entre Bacanora Minerals y Gangfeng beneficiarán a la región con la instalación de toda la cadena productiva del litio, desde la extracción hasta la fabricación de baterías.

“La empresa china (Gangfeng) crea alrededor de siete mil empleos entre las minas y la fabricación de las baterías; y ya tiene intenciones de instalarse en Hermosillo en una superficie de 10 hectáreas para desarrollar e instalar una planta de baterías de litio”, aseguró el secretario.

Gangfeng tiene acuerdos de proveeduría con importantes fabricantes como Tesla, el principal productor de vehículos eléctricos del mundo, por lo que la cercanía de Sonora con la planta de Elon Musk en Fremont, California, resulta clave para la firma china.

“Lucid Motors en Arizona y Tesla en California convierten a la región en algo muy importante. Si se les pudieran vender las baterías, sería una detonación completa del sector automotriz de la entidad”, consideró el secretario de Economía.

Por ello Gangfeng, que inicialmente tenía 20 por ciento de participación en el proyecto, invirtió 30 millones de dólares para hacerse de la mitad de la participación en la mina de Bacadéhuachi.

“Derivado de esta última operación, se capitalizó la empresa con 65 millones de dólares, que ya están utilizando para el movimiento de tierra y ampliación de caminos, y tienen proyectado iniciar la construcción de la mina como tal, que es a cielo abierto, en el segundo semestre de este año. Se retrasaron un poquito por todo lo que es el Covid, pero ya están preparados para iniciar”, apuntó.

En lo que respecta al impacto ambiental que tendría esta mina, el secretario de Economía aseguró que ya cuentan con los estudios y autorizaciones respectivas por parte de las autoridades.

El proyecto es amigable con el medio ambiente, porque no consume cianuro ni genera ácidos, inclusive los residuos que ahí se producen se pueden utilizar como fertilizantes, por lo que es responsable con la ecología.

“Cabe decir que la empresa Bacanora Minerals tiene todas las autorizaciones y permisos en orden, por eso es por lo que compraron 100 mil hectáreas, de otra forma no hubieran comprado”, explicó.

El impacto económico para una zona como Bacadéhuachi que no es industrializada ni tiene grandes expectativas de empleos, se espera que sea muy positivo por lo que la región está de acuerdo con la mina en la que solamente en la primera etapa se invertirán alrededor de 500 millones de dólares.

NACIONALIZACIÓN

Ante los amagos generados en el Senado de la República para nacionalizar el litio, el responsable del desarrollo económico de Sonora expresó cierto malestar.

En febrero pasado, Alejandro Armenta, senador de Morena, presentó una iniciativa para modificar el artículo 27 de la Constitución en la que se considere al litio como “propiedad exclusiva de la Nación”, pues a decir del morenista “lo que hoy vale el litio en México es 4.5 veces el valor de la deuda externa soberana, que asciende a 11 billones de pesos”.

La propuesta de Armenta consiste en crear una empresa estatal llamada Litiomex que se dedique de forma exclusiva a la explotación del litio, como hace Pemex con el petróleo, y fuera de ella no se otorguen concesiones.

“La verdad es que yo no me quiero meter a discutir sobre los argumentos que manejan algunos legisladores, pero como responsable de la promoción económica del estado, si esto (inversión china) no se llevará a cabo por alguna razón, vas a condenar a esa región definitivamente a seguir en el olvido”, reclamó Vidal.

El funcionario señaló que se trata de una gran oportunidad en la que se debe respetar la concesión que ya está otorgada y se permita continuar los proyectos de los inversionistas.

“Peter Zeker, presidente de la mina, me ha manifestado que él y los accionistas están muy inquietos porque esto cotiza en mercados de valores como la Bolsa Mundial de Londres”, concluyó.

Reclamó que esta situación ya se presentó en Sonora con el uranio, el cual nunca se explotó porque se nacionalizó la industria y quedó en el olvido.