Quiero ser Gobernador de Jalisco: Clemente Castañeda

"¡Quiero ser gobernador de Jalisco!", anunció el senador Clemente Castañeda en su Informe de Actividades al destapar su aspiración a la gubernatura de Jalisco sin la presencia del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, con quien el Grupo Jalisco mantiene una ruptura.

"Quiero ser el gobernador de Jalisco para que defendamos juntas y juntos el legado que durante generaciones hemos construido, por Jalisco ni un paso atrás", manifestó.

Con la presencia del gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, el legislador federal por Movimiento Ciudadano dijo: "No me siento heredero de nada ni de nadie, quiero ganarme ese lugar a la buena, porque soy un militante más de las causas que nos unen y porque me he preparado toda mi vida para el ejercicio responsable de la política y del servicio público".

Lo hará de la mano de MC, por lo que los "alfaristas" o el Grupo Jalisco se mantiene en MC.

“El movimiento en Jalisco no depende absolutamente de nadie, ustedes lo vieron el día de hoy, está firme, está vivo y lo que importa en este momento es la fuerza del movimiento, ya transitaremos todo el tema partidista”, puntualizó.

Aseguró que no lo hace por capricho: "mis ganas de encabezar este proyecto no son por inercia ni ambición personal, no se los voy a negar me tomo la política con absoluta seriedad, es el mayor honor que cualquier jalisciense puede tener pero al mismo tiempo es la mayor responsabilidad, esas ganas tampoco nacen del capricho".

El evento del Informe de Actividades del legislador federal que se realizó en el Salón Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara parecía un mitín político con arengas a favor del Gobernador Alfaro que fue arropado por los emecistas gritando "¡Gobernador, Gobernador!", "Alfaro, Alfaro", igualmente cuando Castañeda reiteró su aspiración también le gritaron ¡Gobernador, Gobernador!.

Destacó en su mensaje en quienes se fortalecerá para lograr esta aspiración y quienes son la nueva cara del movimiento en Jalisco: Alberto Esquer, Pablo Lemus, Verónica Delgadillo y Salvador Zamora. Igualmente le dijo al coordinador estatal Manuel Romo que tenía una gran tarea y responsabilidad de cara a los comicios electorales, pero que tenía la estatura política para hacerlo.

Al ejecutivo estatal le agradeció y admitió que para él se le hizo muy prematuro que anunciara su retiro de la política, sin embargo esperaba como lo ha dicho también que se irá de técnico del equipo de futbol Las Chivas y que hará buen papel.

Castañeda pidió el apoyo de la ciudanía

En alusión a los desencuentros del Grupo Jalisco con la dirigencia nacional, manifestó: En libertad nació nuestra relación con Movimiento Ciudadano, en libertad la mantuvimos y en libertad queremos seguir a partir de las causas que hoy nos unen, que para muchas y muchos de nosotros son fundamentalmente las casas de Jalisco y su gente”.

Apuntó: “por eso cuando desde Jalisco se exige libertad, autonomía y confianza en la toma de decisiones de nuestra organización partidista, se hace poniendo la autoridad moral y política que nos da la historia”.

Se les ha criticado pero han dado resultados, sostuvo el emecista: "al movimiento de Jalisco se le pueden regatear cosas, pero no se le puede regatear ni la defensa de nuestras convicciones ni la eficacia política. Hemos ganado elecciones que parecían imposibles. Hemos hecho buenos gobiernos que hoy son ejemplo nacional y lo hemos ratificado en las urnas, por eso cuando desde Jalisco se exige libertad, autonomía y confianza en la toma de decisiones de nuestra organización partidista, se hace poniendo la autoridad moral y política que nos da la historia”.

