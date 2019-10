La semana pasada los gobernadores de los estados de la República aseguraron que si las aportaciones y participaciones federales para 2020 no se mantenían al mismo nivel que en 2019 estos tendrán problemas de crecimiento económico. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, y que aún no se aprueba, se les destinaría a los estados por aportaciones y participaciones un total de 1 billón 703 mil millones de pesos, esto representa el 27.9% del gasto total del gasto público, en tanto que en 2019 esta proporción es del 28.4%. No obstante, a inicios del mandato de Vicente Fox, el peso del dinero que se fue a estados y municipios fue del 33 por ciento.