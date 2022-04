En Nuevo León hay 26 mujeres desaparecidas

En Nuevo León en lo que va del año se han localizado cinco mujeres muertas que fueron reportadas como desaparecidas, mientras tanto, la policía busca a 26 que no han sido encontradas.

Las estadísticas son cifras oficiales del gobierno de Nuevo León ofrecidas por el gobernador Samuel García, quien nombró a Eusebia González, titular de la Secretaría de la Mujer, tras que la anterior renunció ante la crisis de violencia a las mujeres.

Te recomendamos: FGR deja plantado a colectivo de madres buscadoras en La Bartolina, Tamaulipas

García rechazó que una banda delictiva esté involucrada en las desapariciones, y atribuyó los hechos a que la mayoría de los casos se deben a problemas multifactoriales que se agravaron con la pandemia.

Luego entró en cifras oficiales que señalan que han muerto cinco mujeres que desaparecieron, y abundó que al 17 de abril se habían emitido 327 alertas, de las cuales 294 ya habían sido halladas, 289 con vida y 5 muertas.

Tan solo en las últimas 24 horas, las cifras de mujeres localizadas subieron a 301, de las cuales 296 fueron localizadas con vida.

Mientras tanto, Samuel García señaló que se despliega toda la fuerza policial para arreciar la búsqueda de las 26 mujeres que permanecen desaparecidas.

La nueva titular de la Secretaría de la Mujer coincidió con el gobernador en el sentido de que no está involucrado el crimen organizado en las desapariciones. "Si fuera el caso, no estarían aquí las Secretarias de la Mujer y de Igualdad, estarían Militares y la Fiscalía General de la República. Es un problema complejo, multifactorial, que se agravó con el Covid, problemas de salud mental, encierro, de machismo, drogas, desigualdad y falta de oportunidades", atribuyó Eusebia González.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La funcionaria culpó que la alerta de género no ha sido atendida en la entidad desde hace algunos años. "La papa caliente no es reciente y la alerta de género no ha sido atendida, es la primera vez que se va atender".