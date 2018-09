Gobernador de Guerrero expone a la ONU propuesta de legalizar amapola

Chilpancingo, Gro. Septiembre 26 (ACI-OEM).- El gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, se reunió con el representante de la Oficina de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) contra la droga y el delito y con Jorge Ríos, Jefe de desarrollo alternativo de la misma oficina, con quienes dialogaron la propuesta de despenalizar el cultivo de amapola para fines médicos.

Los representantes de la ONU habrían compartido la experiencia de otros países en torno al planteamiento que tiene que ver con otra ruta de tratamiento hacia las drogas, específicamente a la amapola.

Local

"Sin duda la Organización de Naciones Unidas, tienen una serie de representaciones que tratan de colaborar para que en países como México pueda haber intercambio de información y construcción en base a experiencias en otros lugares", indicó el mandatario al referirse a la reunión.

Astudillo Flores reiteró que el Congreso del Estado envió una iniciativa al Senado de la república para que se despenalice la siembra de amapola para uso médicos, "no para uso lúdico, no, si no para el tema medicinal, el propósito es disminuir la violencia".

Este tema indicó, tiene que ver también con el programa de población que se presentó este día, porque se necesita saber que está pasando en las regiones en donde es posible, por su clima, y por su desarrollo orográfico, sembrar este tipo de estupefacientes, "todo esto tiene que ver con las políticas de población y en esta conversación yo expuse frente al representante de la ONU mi posición".

En su discurso pronunciado en el evento de presentación del programa de población, Astudillo Flores se refirió también al diálogo que tuvo hace unos días con el presidente Electo Por Abel Miranda Ayala, a quien le expresó que los tres órdenes de gobierno funcionan, pero aclaró que el problema de la entidad, es la violencia.

"Él y me decía ¿Y cómo esta Guerrero? Y le dije, Guerrero está bien, Guerrero funciona, las universidades funcionan, las escuelas funcionan, el turismo viene, la minería funciona, el estado representado por lo que es por supuesto los órdenes de gobierno funcionan, funciona el congreso del estado, funcionan los tribunales, funciona el poder ejecutivo; aquí estamos, vengo de Acapulco. El problema señor presidente electo es la violencia en Guerrero, ese es el tema, el tema de la violencia, todo lo demás en Guerrero funciona y funciona con normalidad".

Local



Valle de México