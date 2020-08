Mujeres de Sonora rechazan Ley Olimpia estatal por limitada y confusa

El dictamen que se pretende someter a votación en Sonora de la llamada "Ley Olimpia" no cumple con los fines para la que fue creada y promovida a nivel nacional, además de que en el Estado corre el riesgo de convertirse en una ley mordaza.

Olimpia Coral Melo Cruz, activista de Puebla e impulsora de la reforma contra la violencia digital en México, mejor conocida como "Ley Olimpia", acompañada de representantes de varios grupos feministas, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Sonora.

Ahí ofrecieron una conferencia, debido a que la gobernadora Claudia Pavlovich impulsó una reforma el pasado 5 de marzo, cuando acudió al Congreso del Estado para entregar una iniciativa de reforma bajo los términos de la "Ley Olimpia", la cual a decir de la impulsora nacional, no cumple con el objetivo de defensa a las afectadas, sino que las vulnera y pone en riesgo de castigo.

Exigió una disculpa pública a la gobernadora Claudia Pavlovich y al Congreso del Estado de Sonora, por tomar la "Ley Olimpia" y convertirla en un dictamen que no las representa ni protege a quienes han sido víctimas de violencia digital y les ha sido vulnerada su intimidad sexual.

"Se presumió esta iniciativa como la 'Ley Olimpia' por cuestiones mediáticas y aunque no correspondía al texto original, sentíamos que era un buen inicio ante la urgencia de brindar acciones legislativas jurídicas ante la violencia que vivimos las mujeres y niñas en los espacios digitalizados. Esperábamos que nuestras acciones serían atendidas por el Congreso, pero no fue así", apuntó.

Aseguró que la iniciativa presentada por la Gobernadora tiene una reacción limitativa, confusa y que no corresponde a la lucha a nivel nacional y, por el contrario, tiene aseveraciones que se pueden considerar como "ley mordaza", por lo que manifestaron su preocupación a las comisiones de la LXII legislatura local.

Esto provocó que se cambiara la redacción de algunos artículos de la iniciativa, pero la propuesta no se cambió de origen, lo que su impulsora consideró como limitativo de los derechos humanos en el espacio digital, que tienen disposiciones que habilitan la censura y penalizan expresiones legítimas que están protegidas constitucionalmente a través de tratados internacionales de los que México es parte.

"La falta de técnica legislativa de esta reforma provoca la confusión de conceptos y nociones al no describir elementos claros que permitirán determinar qué conducta o no es un delito, lo que provocará un nulo acceso a la justicia para las mujeres y dará paso a un sujeto de interpretaciones y aplicaciones a modo de la injusticia", sentenció.

La activista recordó que hasta ahora se ha dado a conocer que se ha aprobado un dictamen con cinco votos a favor y seis en contra, por parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como de la Comisión de Igualdad y Género, que pudiera ser aprobado en la sesión de este jueves por el Pleno del Congreso del Estado, pero no corresponde al motivo original.

"Manifestamos que, de ser aprobado el dictamen estaría el Congreso del Estado de Sonora abriéndole paso a la persecución política y a la ruptura de las libertades humanas. Este dictamen es una tergiversación y manipulación de una legítima lucha de nosotras", subrayó.

Olimpia Coral expuso que se han manifestado los diversos grupos feministas en contra del dictamen, pero no han sido tomadas en cuenta. Fueron contactadas por la diputada Nitzia Gradías, pero no aceptaron reunirse porque no se atendieron las observaciones presentadas, además de que buscaban reunirse con los representantes de las comisiones de las bancadas.

Asimismo, aceptaron reunirse con los representantes de las comisiones de Justicia e Igualdad de Género, después de comunicarse con las diputadas Miroslava Luján y Alicia Gaytán, quienes votaron a favor de eliminar la iniciativa el 12 de agosto, pero sólo acudieron Miguel Ángel Chaira, María Dolores del Río, Yumiko Palomarez, así como las legisladores que citaron a la mesa de trabajo.

"Nuestra postura es firme, el dictamen debe desecharse porque no es la ley elaborada por mi persona y no representa a las colectivas feministas y a las víctimas; este dictamen es una iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich, que fue enarbolado por la diputada Nitzia Grafías y no nos representa", afirmó.

Acusó al Congreso de Sonora de usurpar el nombre de la "Ley Olimpia", además de manipular la información y redacción para convertirlo en un dictamen que se aleja de la causa y lucha colectiva que no protege la intimidad sexual, ni sanciona la violencia digital con una tipificación penal.