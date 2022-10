Los municipales nos agredieron: habitantes de Huimanguillo, Tabasco, que exigían a Pemex reparación de daño

Habitantes de Humanguillo, Tabsco, afectados por la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusan que fueron agredidos por antimotines, cuando exigían reparación de daños.

El viernes 7 de octubre un estallido hizo cimbrar la tierra de la comunidad, previo a la tragedia los lugareños reportaron una fuga de gas, lo que hizo activar los protocolos de seguridad por parte de la paraestatal.

Una extensa nube de humo se podía observar, las redes sociales mostraban videos y fotos del desastre, como las casas destruidas y más tarde se supo de una persona fallecida a causa de las llamas.

¿Qué les prometió el Ayuntamiento de Huimanguillo a los afectados?

Horas después de saber la magnitud de los daños, lugareños bloquearon la carretera, pedían el censo de casas dañadas a la petrolera. Ante esta situación, el alcalde de Huimanguillo, Oscar Ferrer Ábalos, giró instrucciones a la secretaria del ayuntamiento, Maribel Morales Cruz, para dialogar con un grupo de colonos, lo que sucedió en la tarde.

El viernes 7 de octubre un estallido hizo cimbrar la tierra de la comunidad. Foto: Casimiro Sánchez | El Heraldo de Tabasco

Tras la reunión, la funcionaria municipal y los afectados acordaron que en tanto se realizaba el censo de daños a las viviendas, los pobladores se comprometían a levantar el bloqueo.

Así pasó, pero todo quedó en promesa, el conteo de viviendas afectadas no se ha hecho, por lo que pobladores volvieron a bloquear la carretera.

¿Ha cumplido Pemex?

“Las afectaciones fueron demasiadas y la empresa Pemex no hace nada al respecto”, mencionó uno de los manifestantes.

El conteo a los daños de la vivienda aú no se ha hecho. Foto: Casimiro Sánchez | El Heraldo de Tabasco

Esta persona que prefiere guardar el anonimato comentó: “Teníamos un bloqueo en la comunidad para que nos repararan los daños ocasionados y lo que hicieron fue mandarnos a la Policía Municipal y nos agredieron y quemaron las cosas y papeles que teníamos”.

Señaló que esto sucedió el jueves 13 de octubre a las 5:10 am: “La agresión fue el día de ayer a las 5:10 am. Agregó que el Ayuntamiento les prometió una mesa de diálogo, pero no cumplió: “Nos engañaron que habría una mesa de diálogo, y nada más lo hicieron para que nos confiáramos”.

“Lo que deseamos es que Pemex se haga responsable, ahora con las lluvias las casas se están llenado de agua”, mencionó uno de los afectados.

