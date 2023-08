Miembros de UdeG protestan con paro de labores por desapariciones y violencia en Jalisco

Estudiantes de la Universidad de Guadalajara pararon por 15 minutos en protesta de las desapariciones y la violencia que se vive en Jalisco, resaltando el caso de un estudiante de ingeniería que fue privado de la libertad junto a otros cuatro amigos de Lagos de Moreno.

Desde el Rector de la Universidad de Guadalajara, maestros, alumnos, trabajadores académicos y administrativos de todas las áreas e incluso del edificio central, se unieron a la exigencia de un alto a la violencia y de paso exhortar a las autoridades correspondientes a asumir su responsabilidad.

Fue la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoé García, quien convocó la protesta de este lunes.

Por su parte, el vicerrector ejecutivo de la escuela, Héctor Raúl Solís Gadea, agradeció la solidaridad de los universitarios.

“No hay palabras para expresar un consuelo a las familias, amigos, compañeros que están sufriendo por la ausencia de cinco jóvenes, de los cuales uno es universitario; pero todos son jóvenes jaliscienses. Lo menos que podemos hacer es un acto de indignación, de protesta por esta situación tan complicada que no nos merecemos las y los jaliscienses”.

Dijo Solís Godea que “Esperamos que la sociedad entera despierte y los gobernantes asuman su responsabilidad en todos los niveles de gobierno, y que de manera solidaria sociedad y gobierno hagamos algo por resolver esta situación de tanta intranquilidad”, señaló”.

Por otro lado, el Secretario General de esta Casa de Estudio, maestro Guillermo Gómez Mata, expresó que los hechos son tan contundentes, bestiales y brutales que no se encuentran adjetivos para la barbarie que enfrentamos: “Desde esta universidad que somos una comunidad de paz, exigimos a todos los actores de gobierno que tienen las condiciones de hacer frente a esta inseguridad y violencia, que rebasó cualquier nivel de tolerancia, que cumplan con la responsabilidad que cada quien tiene”, agregó.

Coincidieron en que la sociedad no se debe acostumbrar a este tipo de situaciones que se han superado todos los límites y pareciera que no aceptamos que tocamos fondo hace mucho tiempo; por lo que, como universidad, se deberá seguir trabajando con optimismo e indignación.

El secretario General de la UdG expresó que “Desde que supimos de esta situación de Lagos de Moreno no puedo con la tristeza, y no he podido desde ese día trabajar y hacer una vida normal, porque esto ya no puede seguir siendo normal. Esta universidad tiene que seguir adelante y ser parte de esa voz de los que ya no tienen voz. Ojalá sea el inicio de una reflexión personal, en casa, en oficinas, de qué tenemos que hacer cada quien en el día a día para darle la vuelta a esto; si no es por la vía de la educación y el trabajo duro, no sé cómo le vamos a dar la vuelta a este tema”. Por la tarde, el paro se repetirá a las 16:00 horas.

