Renuncia directora del Periódico Oficial del Estado de NL

La directora del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Verónica Dávila, renunció al cargo y argumenta que quieren imputarla penalmente por no publicar decretos aprobados por el Congreso Local.

La ahora ex funcionaria presentó la renuncia al Secretario de Gobierno, a través de una carta, con copia al gobernador Samuel García, y asegura que no pondrá en juego su tranquilidad y la de su familia, por la ambición desmedida de los legisladores del PRI y PAN.

"Es injusto que quieran imputarme penalmente, pues los decretos que no se han publicado tienen una justificación legal, ya que en algunos se han hecho observaciones por el Ejecutivo... ha habido mandamientos de autoridades judiciales de suspender las publicaciones de ciertos decretos... así como también, debido a la nueva Constitución, quedaron sin efectos algunos decretos, aunado a las actuales medidas preventivas de Salud que mandataron implementar el 'home office', dice en su argumento.

"Ante estos hechos de acoso e injusticia, he decidido presentar mi renuncia al cargo de responsable del Periódico Oficial del Estado, porque no voy a permitir que la mezquindad de los Diputados del PRI y del PAN me quiten mi paz y la de mi familia. Renuncio porque no voy a poner en riesgo mi estabilidad por culpa de la ambición desmedida de estos Diputados", añade.

Dávila ha sido denunciada por presunto abuso de autoridad ante la Fiscalía Anticorrupción por Mauro Guerra, presidente del Congreso, y sostiene en su renuncia que como responsable del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, siempre se condujo apegada a sus valores y cumpliendo con todas mis responsabilidades como servidora pública.

Apenas horas antes, el miércoles, un grupo de diputados acudió a entregar en el Periódico Oficial decretos y acuerdos aprobados, pero no se los recibieron porque cerró, pues inexplicablemente el gobierno anunció las vacaciones de la burocracia desde el mediodía de ese día y hasta el próximo 2 de enero.

Mauro Guerra, presidente del Congreso acusó que, además de bloquear al Poder Legislativo, se afecta a Municipios y al Poder Judicial con la publicación de normas, presupuestos y edictos entre otros.