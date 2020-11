[Video] Mireles no descansa en paz, familiares pelean frente a sus restos

José Manuel Mireles Valverde no descansa en paz aun muerto, a las afueras de la funeraria donde se disponía a ser cremado el cuerpo del ex autodefensa, su viuda y la ex esposa se armaron de palabras que incluso tuvo que intervenir policías municipales.

▶ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Entre disputas y amenazas, familiares de José Manuel Valverde despidieron el cuerpo del ex autodefensa; el último adiós del subdirector del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobresalieron los gritos y peleas de las mujeres que fueron sus esposas en vida del doctor.

El cuerpo de Mireles Valverde salió del hospital Regional del ISSSTE, envuelto en una bolsa de plástico, sellada y transportada en una carroza de la Funeraria Santa Bárbara, la cual fue escoltada por dos oficiales de la Policía municipal en motocicletas hacia el Panteón Concordia.

En entrevista, Estefanía Valdez García comentó que fueron cremados los restos del doctor Mireles por disposición sanitaria y serán trasladados a su casa en Tepalcatepec, por lo cual descartó que las cenizas fueran divididas en dos partes, debido a que la primera esposa del ex autodefensa, Ana Delia Valencia Chávez y sus hijos reclamaron su parte.

“Los restos me pertenecen a mí, soy la esposa y tengo que pasar el duelo antes de tomar alguna otra decisión”, mencionó Estefanía Valdez.

Sociedad "Ya está grandecito, debe corregir sus expresiones", ISSSTE sobre Mireles

El rumor de que las cenizas fueran divididas en dos partes inició por los mensajes que mandó Alejandro Mireles Valencia, hijo del difunto, quien tuvo comunicación con la prensa local que cubrió el suceso.

Antes de llevar el cuerpo al panteón, en el hospital llegaron integrantes de la Fundación Mireles, encabezados por Cristóbal Álvarez, quien dijo que respetarán la decisión de la esposa actual y de su hija, Jatziri Guadalupe Valencia para realizar los homenajes fúnebres.

“Nosotros vamos a realizar homenajes por nuestra cuenta y haremos un tributo para seguir con la fundación y la lucha por el pueblo de Michoacán”, explicó el vocero.

En el panteón, cuando el cuerpo fue sacado de la carroza llegó la primera esposa de Mireles Valverde y con gritos quiso sacar a Estefanía Valdez García del lugar, quien desconsolada pidió respeto por la memoria de su esposo.

Sociedad "No volverá a suceder", Mireles se disculpa tras llamar pirujas a derechohabientes del ISSSTE

“Por qué pleitos, no queremos eso, él quiere paz, yo siento su presencia y no quiere escándalo y yo lo único que quiero es paz para él y para mí, es lo único que pido”, dijo la viuda.

Con una caja blanca que cargaba Esther Valverde Sandoval, tía de Mireles, la señora criticó el comportamiento de Ana Delia Valencia, debido a que lleva más de 10 años separada de su sobrino y por lo cual no tiene que reclamar nada, dijo.

“Manuel fue amenazado en cinco ocasiones por esta señora; sus hijos intentaron desconectarlo en el hospital”, narró Valverde Sandoval.

Según la tía, los hijos de Mireles Valverde llegaron al hospital armados con pistolas porque querían el cadáver de su padre, sin embargo, se le entregó a su esposa actual el cuerpo porque la ley estipula que tiene que ser ella la que decida sobre los restos.

En tanto, explicó que tanto tiene derecho la esposa como los hijos, por eso los defiende.

Foto: Iván Villanueva | El Sol de Morelia

pic.twitter.com/952LzbXCwT — Saul_420ren (@S420ren) November 27, 2020