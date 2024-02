A la sombra / Adrián de la Garza Santos

Que el exfiscal general de Nuevo León, Adrián de la Garza, sigue controlando la procuración de justicia en aquel estado. Primero arrebató la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica al gobierno de Samuel García y ahora quiere ingresar a prisión a un par de empresarios sampetrinos que, en repetidas ocasiones, ha amparado el Poder Judicial de la Federación. Lo mueve, nos aseguran, un negocio de tres mil millones de pesos relacionado con el consorcio de parques industriales Desarrollo Logistik.

A la sombra…

El diario El Espectador de Colombia ha estado informando en los últimos días de un escándalo en esa nación que involucra a su embajador en México, Álvaro Moisés Ninco, y al diputado de Morena, Temístocles Villanueva. El periódico logró documentar que en un balcón de la embajada en Paseo de la Reforma 412 el del partido en el poder grabó un video y así se utilizó un bien público colombiano por parte de un político extranjero. “Más allá del contenido mismo de la grabación, la polémica radica en quién autorizó y bajo qué argumentos, que un político extranjero usara así una sede diplomática colombiana”, escribe Daniela Cristancho.

***

Por su parte, la prensa europea critica que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó una entrevista exclusiva con Inna Afinogenova, periodista rusa ligada al gobierno de Vladimir Putin, en medio de las críticas por el presunto asesinato del opositor Alexéi Navalni. La conversación se transmitirá esta semana en el Canal Red, del exsecretario general de Podemos de España, Pablo Iglesias.

***

Cuentan que el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, está enfocado en ganar la mayor cantidad de espacios posibles en los Congresos para consolidarse como la primera fuerza opositora en el legislativo. Lo anterior, porque se sabe al interior de las filas naranjas que su candidato, Jorge Álvarez Máynez, no tiene posibilidad de ganar la Presidencia como alguna vez se pensó cuando el candidato era el gobernador Samuel García, en quien Delgado Rannauro depositó la posibilidad de hacerse del Ejecutivo, incluso por encima de Marcelo Ebrard, con quien nos confirman que hubo pláticas en su momento.

***

Este fin de semana también se lanzó una alerta amarilla al gobierno de Estados Unidos, pues los reporteros River Davis, Ryan Felton y Selina Cheng, advierten en una nota de portada de The Wall Stree Journal que la empresa china BYD, cuyo rápido crecimiento la ha colocado como una de las vendedoras de vehículos eléctricos más grandes del mundo, está buscando una locación en México para construir una fábrica, desde donde considera exportar autos hacia EU. La nota que adelantó Nikkei hace unos días, fue retomada como una amenaza para los rivales estadounidenses como Rivian o Tesla. La empresa que encabeza en México Jorge Vallejo parece que no la tendrá fácil, al menos no políticamente. Y si no lo cree, que hable con los de Huawei en este país, los de Ren Zhengfei.