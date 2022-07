A la sombra | Andrés Manuel López Obrador

Poco convincente fue la explicación que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en su conferencia de prensa sobre la caída de CompraNet, pues resulta increíble que una plataforma tan trascendental para el funcionamiento del gobierno, y para garantizar estándares mínimos de transparencia, colapse por fallas técnicas sin indicios previos o alertas tempranas. La postura, advierten los expertos, solo confirma que, al igual que el sistema de compras, la política y la economía de la 4T en cualquier momento pueden colapsar, o bien que el tema de la rendición de cuentas para esta administración no es, en definitiva, una prioridad

Nos cuentan que en próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llenará de casos relacionados con el gobierno del estado de Tamaulipas y con el propio gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Por ejemplo, programado está para el pleno del 17 de agosto la discusión sobre la validez de su desafuero y su orden de aprehensión. Además, en estos días se admiten acciones de inconstitucionalidad que buscan tirar las leyes con las que el mandatario panista quiere llevarse a su casa el control del Congreso, de la Fiscalía General del Estado y hasta de la Comisión de Agua estatal. En el presupuesto del gobernador electo, Américo Villarreal, no sólo está arrebatar estos controles, sino que el destino de Cabeza de Vaca sea la prisión.

Que con el expediente FED/CDMX/SPE/0001/2022, iniciado en la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, para investigar a José Hipólito Rosas, encargado de la Dirección de Servicios Generales del IPN, por el presunto uso ilícito de atribuciones en la asignación de un contrato por 300 millones de pesos a Joad Limpieza y Servicios, la empresa añade acusaciones por abusos contra sus empleados.

Con las asambleas para renovar Consejo Estatal a la vuelta de la esquina, los integrantes de Morena están muy activos en Morelos, tan es así que el fin de semana recién culminado se ventiló la lista de los aspirantes. Sin embargo, en las filas del partido surgió más que descontento contra la aparición de Ulises Bravo, el polémico medio hermano del gobernador. Y es que a Bravo Molina se le conoce en la entidad por tomarse atribuciones que están fuera de sus manos desde que comenzó la gestión de Cuauhtémoc Blanco.

No obstante, a pesar que su nombre está incluido, ha recibido un revés de Mario Delgado, pues el dirigente nacional dejó claro que no pueden contender a presidir la dirigencia estatal, aquellos que el año previo hayan competido por cargos locales o federales con colores distintos a los de Morena, y en el caso del hermano del ex futbolista, figura en 2021 su intención de convertirse en diputado plurinominal por Encuentro Solidario (PES).