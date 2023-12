A la sombra | Marcelo Ebrard

El excanciller Marcelo Ebrard reapareció junto a quien será la candidata de Morena para competir por la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, y dicen que la fotografía compartida en redes sociales por ambos personajes causó inquietud al interior de la 4T capitalina. Lo anterior poque, aseguran, el exsecretario federal ofreció varios apoyos electorales al mismo tiempo que negocia algunos espacios para sus cercanos en la Ciudad de México, lo que dejaría sin oportunidad a varios aspirantes a las alcaldías de otros grupos como el de Claudia Sheinbaum y Martí Batres.

A la sombra…

Hablando de la capital, cuentan que la disputa al interior de Regeneración Nacional por la alcaldía Cuauhtémoc está más viva que nunca, pues aunque son muchos los interesados, todo apunta a que la candidata será la hija del senador Ricardo Monreal, Caty Monreal. Cuentan que el zacatecano habría negociado con la dirigencia morenista su apoyo para ganar la capital el próximo año a cambio de que su hija se convierta en abanderada cuartotransformista, negociación que le habrían aceptado con tal de que no jugara las contras como, dicen ellos mismos, hizo en las elecciones pasadas en que la oposición logró hacerse de aquella demarcación. ¿Lo dicen por Sandra Cuevas?

***

Dicen los que saben que el Movimiento Ciudadano (MC), de Dante Delgado, expresó su disposición a apoyar a la candidata propuesta por Morena para el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta postura conciliadora viene con una condición específica: a cambio, Movimiento Ciudadano busca obtener el control de las salas regionales del Tribunal Electoral en las ciudades clave de Guadalajara y Monterrey. Que el senador Noé Castañón desempeñó un papel crucial como negociador en estas conversaciones.

***

La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el dictamen que avala a Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Eréndira Cruz Villegas Fuentes como candidatas idóneas para el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cumpliendo los requisitos constitucionales y legales necesarios. Esta decisión responde a la propuesta del Ejecutivo Federal para cubrir la vacante dejada por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

***

La expansión de Wyndham Hotels & Resorts en México refleja una respuesta estratégica al creciente fenómeno del nearshoring. Según Gustavo Viescas, presidente de la compañía para Latinoamérica y el Caribe, la firma estadounidense tiene como objetivo alcanzar un total de cien hoteles en México en los próximos dos años. Actualmente, la cadena cuenta con 73 hoteles y 13 mil 800 habitaciones en el país, con 17 proyectos adicionales en desarrollo que agregarán 2 mil 800 habitaciones y representarán una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares.

***

Viescas destacó el potencial de ciudades como Reynosa y Tijuana, donde la reubicación de empresas está impulsando la demanda de alojamiento. Más de la mitad de las nuevas habitaciones se ubicarán en destinos turísticos como Quintana Roo, aunque también se observa un crecimiento en la demanda en zonas urbanas. La apertura de nuevas plantas industriales a lo largo de la frontera norte del país está impulsando a Wyndham a planificar complejos ejecutivos para satisfacer estas necesidades emergentes.

***

René Gavira Segreste, ex director administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), fue detenido por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con una investigación sobre un desfalco de 15 mil 300 millones de pesos en la dependencia. Según el Registro Nacional de Detenciones, Gavira fue arrestado el 7 de diciembre a las 11:02 a.m. y actualmente está en proceso de ser trasladado a las oficinas de la Fiscalía. Los que saben preguntan si Jesús Ramírez hará que los medios amigos del Palacio no hablen del asunto, como hasta el momento han hecho. Es pregunta. Y pues como dicen que ya no deja ni preguntar a nadie en la mañanera que pueda meterlos a reflexionar, pues se vale.