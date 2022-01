A la sombra | Marx Arriaga Navarro

“Hace tres años encontramos un país en donde la lectura crítica era una habilidad que sólo se fomentaba en pequeños círculos de mexicanos privilegiados, dejando al gran pueblo mexicano rezagado en un analfabetismo funcional”, dijo ayer en Palacio Nacional Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la SEP. “Hoy la situación cambió y es tangible ese cambio. Aunque los medios de comunicación a veces lo disimulan”. Como dice el clásico: ¿Y ustedes no aplauden? Estuvo también Delfina Gómez Álvarez en la mañanera pero no, no hablaron del diezmo.

A la sombra…

Ante la falta de pruebas y los conflictos que esto provoca a los asalariados mexicanos que deben sustentar que están enfermos para seguir cobrando su quincena, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron un llamado a los empleadores a reconocer el Permiso Covid, ese que se consigue en internet a través de un cuestionario, para que los trabajadores contagiados accedan a una incapacidad laboral.

***

Es decir, Luisa María Alcalde Luján y Zoé Robledo hacen un llamado a los empresarios, que suena a amenaza. “No es un tema de opinión, es un tema legal, hacemos un llamado para que todos los empleadores de México lo asuman”, subrayó el de Chiapas en un comunicado y en entrevistas a modo.

***

“No están aceptando el permiso que emite el IMSS para poder acceder a la incapacidad por el caso de ser contagiado, lo cual preocupa y vamos a iniciar una serie de acciones y de estrategia conjuntas con el IMSS para poder resolver y evitar que esto suceda”, dijo Luisa María Alcalde.

***

De acuerdo con el número de trabajadores asegurados ante el IMSS al cierre del año pasado, los estados de Quintana Roo, Tabasco y Baja California fueron los que tuvieron el mejor desempeño en la generación de empleos formales durante el 2021.

***

Asimismo, Yucatán, Nuevo León, Coahuila, Querétaro y Baja California Sur rebasaron la meta de creación de puestos laborales en el marco de la recuperación económica tras las pérdidas ocasionadas por la contingencia sanitaria.

***

“Sabemos que han sido tiempos muy difíciles, los empleadores han sido muy solidarios y esperamos que en esta ocasión no sea la acepción (tal vez quiso decir excepción), por lo que hacemos un llamado conjunto a la empatía con las y los trabajadores”, refirió la responsable de la política laboral.

***

Entretanto, muchos trabajadores que hacen filas afuera de las clínicas suplicando por una prueba se preguntan por qué si la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que no se hagan la prueba si se sienten mal, ella sí se hizo el examen.

***

Otra del joven Marx: “Este triunfo social lo soñó el joven Vasconcelos, lo soñó el joven Torres Bodet, lo soñó nuestro presidente y su esposa, la doctora Gutiérrez Müller, así como lo soñamos en la Estrategia Nacional de Lectura, y por fin, después de luchar y vencer mil obstáculos, lo logramos”.