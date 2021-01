A la sombra | Ricardo Heinane

Uno de los balances que más ha llamado la atención al término de 2020 es el entregado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que el equipo comandado por Santiago Nieto congeló poco más de 20 mil cuentas bancarias, motivo por el que a la lista de Personas Bloqueadas se añadieron tres mil 545 personajes. Dicen los que saben en este mismo sentido, que avanzan viento en popa las indagaciones por presunto lavado de dinero en contra de Ricardo Henaine Mezher, antes dueño del equipo de futbol Puebla.

***

Recordará informado lector que el famoso empresario fue acusado ante la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, luego de que se encontraron serias inconsistencias entre los recursos declarados y las millonarias operaciones bancarias que realizaba.

***

Entre las agravantes destaca que en el entramado también involucran movimientos de dinero de su hijo, Roberto Henaine Buenrostro, quien se encuentra bajo la lupa por la sospecha de haber participado en la transferencia de cantidades que semejan premio de la lotería desde sus tarjetas de crédito. Habrá que ver en qué terminan las averiguaciones y si esta familia continúa viviendo en México.

***

Nos cuentan que, a los restauranteros que decidieron abrir sus establecimientos en la capital del país este inicio de semana, se buscan sumar dueños de otros negocios como gimnasios y bares, a pesar de que esa decisión les cueste alguna sanción.

***

Lo anterior, se comenta, porque en los mencionados giros están también en estado de agonía. Al respecto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, advirtió ya que, desafortunadamente, a todos los negocios no considerados esenciales que inicien actividades les tendrán que imponer una multa debido a la grave situación de salud por la que atraviesa la ciudad.

***

Esta semana, industrias como la restaurantera y de transporte pidieron a los gobiernos de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y Alfredo del Mazo en el Edomex apoyos para abrir establecimientos y subir la tarifa al transporte.

***

Pues bien, nos aseguran que ambas administraciones trabajan para determinar las medidas que echarán a andar en apoyo de los mencionados sectores. No obstante, se han detectado algunos casos en los que los particulares se adelantaron con los incentivos, tal es el caso de algunos choferes que subieron sus cuotas o han recurrido a la ya clásica alteración de los taxímetros.

***

“¡Cómo vamos a estar destinando tanto dinero del presupuesto a algo que no sirve, que no funciona, que no ayuda, que no beneficia al pueblo! Nada más porque en un momento dado era necesario hablar de la transparencia como discurso, como demagogia, cuando estaban saqueando al país”, es uno de los mensajes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para los del INAI. “Consideramos que no ha estado a la altura de las circunstancias el instituto de la transparencia”.